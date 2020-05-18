Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре

Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуреМинэкономразвития подготовило уточняющие поправки в Уголовный кодекс
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика». По их словам, группа одобрила предложенный министерством законопроект.
Документ предполагает, что в ст. 274.1 Уголовного кодекса речь пойдет не о причинении вреда КИИ, а о причинении крупного ущерба, на сумму 1 млн руб., рассказывает один из собеседников «Ведомостей».
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