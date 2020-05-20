Квалифицированную электронную подпись смогут выдавать только крупнейшие российские банки

Минфин подготовил проект постановления правительства, определяющего дополнительные требования к удостоверяющим центрам (с 1 июля 2020 г. они смогут выдавать квалифицированные электронные подписи – КЭП – и хранить ключи от них). Этот документ первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко направила в Минкомсвязи, ФНС, ФСБ и АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией письма. Представитель Минкомсвязи подтвердил его получение.