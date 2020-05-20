Квалифицированную электронную подпись смогут выдавать только крупнейшие российские банки

Квалифицированную электронную подпись смогут выдавать только крупнейшие российские банкиТак участники рынка восприняли предложения Минфина по регулированию их оборота
Минфин подготовил проект постановления правительства, определяющего дополнительные требования к удостоверяющим центрам (с 1 июля 2020 г. они смогут выдавать квалифицированные электронные подписи – КЭП – и хранить ключи от них). Этот документ первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко направила в Минкомсвязи, ФНС, ФСБ и АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией письма. Представитель Минкомсвязи подтвердил его получение.
«Ведомости» направили запрос в Минфин, ФНС, ФСБ и АНО «Цифровая экономика».
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