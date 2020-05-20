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Квалифицированную электронную подпись смогут выдавать только крупнейшие российские банки

Так участники рынка восприняли предложения Минфина по регулированию их оборота
Екатерина Кинякина
Илья Питалев / РИА

Минфин подготовил проект постановления правительства, определяющего дополнительные требования к удостоверяющим центрам (с 1 июля 2020 г. они смогут выдавать квалифицированные электронные подписи – КЭП – и хранить ключи от них). Этот документ первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко направила в Минкомсвязи, ФНС, ФСБ и АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией письма. Представитель Минкомсвязи подтвердил его получение.

«Ведомости» направили запрос в Минфин, ФНС, ФСБ и АНО «Цифровая экономика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных