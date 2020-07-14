Как Аркадий Добкин доказал, что в Белоруссии программисты не хуже, чем на Западе

Как Аркадий Добкин доказал, что в Белоруссии программисты не хуже, чем на ЗападеИ превратил гаражный стартап в мировую компанию с капитализацией $14,5 млрд
Основатель EPAM Systems Аркадий Добкин говорит, что пять-шесть лет назад конкуренты на Западе не могли осилить название его фирмы: английскую аббревиатуру следует произносить на русский манер – «Эпам». А сейчас разработчики ПО во всем мире внимательно следят, что у него происходит.
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