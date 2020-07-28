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Facebook больше не самая дорогая соцсеть

По рыночной капитализации ее обогнала китайская Tencent
Илья Виноградов
Акции Tencent еще могут подорожать /Jason Lee / Reuters

Акции Tencent на Гонконгской бирже подорожали 28 июля на 4,5% до 543,5 гонконгского доллара ($70,12). Это позволило компании обогнать Facebook по рыночной капитализации, стать седьмой в списке самых дорогих компаний мира и самой дорогой из числа зарабатывающих на социальных сетях. В целом с начала года акции китайской высокотехнологичной компании выросли на 45%, что принесло акционерам 1,6 трлн гонконгских долларов ($206,43 млрд) в совокупной прибавке стоимости их пакетов акций. За этот же период акции Facebook на бирже NASDAQ в Нью-Йорке подорожали на 14%.

Акции Tencent еще могут подорожать до 651 гонконгского доллара ($84) в течение ближайших 12 месяцев, приводит мнение аналитика финансовой группы Jefferies Томаса Чонга South China Morning Post. По его словам, не стоит забывать, что компания является еще и ведущим разработчиком мобильных и онлайн-игр: речь о таких хитах, как League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и многих других. «Tencent – генератор игр мирового уровня. Разнообразие жанров и солидный портфель разработок позволят компании не упустить возможности развития на международной арене», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных