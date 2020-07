Facebook больше не самая дорогая соцсеть

Акции Tencent еще могут подорожать до 651 гонконгского доллара ($84) в течение ближайших 12 месяцев, приводит мнение аналитика финансовой группы Jefferies Томаса Чонга South China Morning Post. По его словам, не стоит забывать, что компания является еще и ведущим разработчиком мобильных и онлайн-игр: речь о таких хитах, как League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и многих других. «Tencent – генератор игр мирового уровня. Разнообразие жанров и солидный портфель разработок позволят компании не упустить возможности развития на международной арене», – сказал он.