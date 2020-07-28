Facebook больше не самая дорогая соцсеть

Акции Tencent на Гонконгской бирже подорожали 28 июля на 4,5% до 543,5 гонконгского доллара ($70,12). Это позволило компании обогнать Facebook по рыночной капитализации, стать седьмой в списке самых дорогих компаний мира и самой дорогой из числа зарабатывающих на социальных сетях. В целом с начала года акции китайской высокотехнологичной компании выросли на 45%, что принесло акционерам 1,6 трлн гонконгских долларов ($206,43 млрд) в совокупной прибавке стоимости их пакетов акций. За этот же период акции Facebook на бирже NASDAQ в Нью-Йорке подорожали на 14%.