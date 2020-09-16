Шведский сервис покупок в рассрочку Klarna привлек $650 млн

Шведский сервис покупок в рассрочку Klarna привлек $650 млнИ стал самой дорогой частной финтех-компанией в Европе
Финтех-стартап Klarna привлек в новом раунде финансирования $650 млн. Klarna – это платежный сервис, который позволяет совершать покупки в интернете по принципу BNPL (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом»). В числе инвесторов компании на этот раз оказались американская инвестиционная компания Silver Lake (только от нее Klarna получила $500 млн), суверенный фонд Сингапура GIC и международная инвестиционная компания BlackRock. В результате раунда Klarna оценена в $10,65 млрд – это вдвое дороже по сравнению с прошлогодним раундом, когда компанию оценили в $5,5 млрд (ранее в компанию инвестировали китайская Ant Group, американская компания по управлению инвестициями HMI Capital, американский венчурный фонд Dragoneer, шведская компания по торговле одеждой Hennes & Mauritz и даже американский рэпер Snoop Dogg, который к тому же снялся в рекламе сервиса). Нынешняя оценка делает компанию самой дорогой частной финтех-компанией в Европе.
Klarna была основана в Стокгольме в 2005 г. и ориентировалась в основном на поколение миллениалов: у многих из них нет кредитных карт, так как они не хотят влезать в долги и рисковать, оплачивая покупки в интернете банковской картой. Klarna служит альтернативой кредитам и выступает посредником в онлайн-шопинге. Сервис предлагает несколько вариантов платежей: четырьмя равными частями (при оформлении покупки, а затем каждые две недели), через 30 дней после покупки (что позволяет покупателям сначала оценить и опробовать товар, а только потом его оплачивать – а можно и вовсе вернуть покупку еще до платежа) и за шесть месяцев. Можно настроить автоматическое списание средств с привязанной к сервису банковской карты (до 90% пользователей подобных сервисов привязывают дебетовые карты), чтобы не просрочить платеж и не получить за это пени (от $7 до $35, но не больше суммы платежа).