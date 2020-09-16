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Шведский сервис покупок в рассрочку Klarna привлек $650 млн

И стал самой дорогой частной финтех-компанией в Европе
Екатерина Максимушкина
Klarna была основана в Стокгольме в 2005 г. и ориентировалась в основном на поколение миллениалов /Klarna

Финтех-стартап Klarna привлек в новом раунде финансирования $650 млн. Klarna – это платежный сервис, который позволяет совершать покупки в интернете по принципу BNPL (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом»). В числе инвесторов компании на этот раз оказались американская инвестиционная компания Silver Lake (только от нее Klarna получила $500 млн), суверенный фонд Сингапура GIC и международная инвестиционная компания BlackRock. В результате раунда Klarna оценена в $10,65 млрд – это вдвое дороже по сравнению с прошлогодним раундом, когда компанию оценили в $5,5 млрд (ранее в компанию инвестировали китайская Ant Group, американская компания по управлению инвестициями HMI Capital, американский венчурный фонд Dragoneer, шведская компания по торговле одеждой Hennes & Mauritz и даже американский рэпер Snoop Dogg, который к тому же снялся в рекламе сервиса). Нынешняя оценка делает компанию самой дорогой частной финтех-компанией в Европе.

Klarna была основана в Стокгольме в 2005 г. и ориентировалась в основном на поколение миллениалов: у многих из них нет кредитных карт, так как они не хотят влезать в долги и рисковать, оплачивая покупки в интернете банковской картой. Klarna служит альтернативой кредитам и выступает посредником в онлайн-шопинге. Сервис предлагает несколько вариантов платежей: четырьмя равными частями (при оформлении покупки, а затем каждые две недели), через 30 дней после покупки (что позволяет покупателям сначала оценить и опробовать товар, а только потом его оплачивать – а можно и вовсе вернуть покупку еще до платежа) и за шесть месяцев. Можно настроить автоматическое списание средств с привязанной к сервису банковской карты (до 90% пользователей подобных сервисов привязывают дебетовые карты), чтобы не просрочить платеж и не получить за это пени (от $7 до $35, но не больше суммы платежа).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных