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Облачный сервис Snowflake провел IPO и привлек $3,4 млрд

Это крупнейший листинг в США с мая прошлого года
Илья Виноградов
Максим Стулов / Ведомости

Американская компания Snowflake провела 16 сентября первичное размещение своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цена размещения составила $120 за акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков ($80–100 за акцию). Инвесторы согласились приобрести 28 млн акций компании, что принесло ей около $3,4 млрд. По данным аналитического агентства Refinitiv, это крупнейшее IPO в США с мая 2019 г., когда сервис такси Uber привлек $8,1 млрд.

Кроме того, это абсолютный рекорд листинга для американской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Предыдущий рекорд принадлежал VMware: этот облачный сервис, который является подразделением американской корпорации Dell, вышел на биржу в 2007 г. и привлек около $1 млрд. По стоимости акции на IPO Snowflake оценивается в $33 млрд, хотя в ходе последнего раунда инвестиций в феврале 2020 г. компания была оценена всего в $12,4 млрд. Сопровождением IPO занимались такие крупные инвестиционные банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных