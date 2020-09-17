Облачный сервис Snowflake провел IPO и привлек $3,4 млрд

Кроме того, это абсолютный рекорд листинга для американской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Предыдущий рекорд принадлежал VMware: этот облачный сервис, который является подразделением американской корпорации Dell, вышел на биржу в 2007 г. и привлек около $1 млрд. По стоимости акции на IPO Snowflake оценивается в $33 млрд, хотя в ходе последнего раунда инвестиций в феврале 2020 г. компания была оценена всего в $12,4 млрд. Сопровождением IPO занимались такие крупные инвестиционные банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.