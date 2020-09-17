Облачный сервис Snowflake провел IPO и привлек $3,4 млрд

Облачный сервис Snowflake провел IPO и привлек $3,4 млрдЭто крупнейший листинг в США с мая прошлого года
Американская компания Snowflake провела 16 сентября первичное размещение своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цена размещения составила $120 за акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков ($80–100 за акцию). Инвесторы согласились приобрести 28 млн акций компании, что принесло ей около $3,4 млрд. По данным аналитического агентства Refinitiv, это крупнейшее IPO в США с мая 2019 г., когда сервис такси Uber привлек $8,1 млрд.
Кроме того, это абсолютный рекорд листинга для американской компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Предыдущий рекорд принадлежал VMware: этот облачный сервис, который является подразделением американской корпорации Dell, вышел на биржу в 2007 г. и привлек около $1 млрд. По стоимости акции на IPO Snowflake оценивается в $33 млрд, хотя в ходе последнего раунда инвестиций в феврале 2020 г. компания была оценена всего в $12,4 млрд. Сопровождением IPO занимались такие крупные инвестиционные банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.