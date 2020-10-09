Премия главным редакторам генома

Премия главным редакторам геномаКогда метод нобелевских лауреатов начнут применять для улучшения наследственности человека – пока не ясно
«Эта технология оказывает революционное влияние на науку о жизни, вносит вклад в новые методы лечения рака и может воплотить в жизнь мечту об излечении унаследованных болезней», – говорится в релизе Нобелевского комитета, вручившего премию ученым Дженнифер Дудне и Эмманюэль Шарпантье.
Награждение авторов метода редактирования генома было ожидаемым. Правда, опрошенные на прошлой неделе научным порталом NewsWise члены совета Американского физиологического общества предсказывали, что премия за CRISPR/Cas9 будет присуждена в области физиологии и медицины и что в число награжденных войдет японский ученый Есидзуми Исино, который в 1987 г. первым обнаружил CRISPR – участки ДНК у бактерий. Но вышло по-другому.
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