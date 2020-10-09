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Премия главным редакторам генома

Когда метод нобелевских лауреатов начнут применять для улучшения наследственности человека – пока не ясно
Иван Чеберко
Модель CRISPR/Cas-9 /Reuters

«Эта технология оказывает революционное влияние на науку о жизни, вносит вклад в новые методы лечения рака и может воплотить в жизнь мечту об излечении унаследованных болезней», – говорится в релизе Нобелевского комитета, вручившего премию ученым Дженнифер Дудне и Эмманюэль Шарпантье.

Награждение авторов метода редактирования генома было ожидаемым. Правда, опрошенные на прошлой неделе научным порталом NewsWise члены совета Американского физиологического общества предсказывали, что премия за CRISPR/Cas9 будет присуждена в области физиологии и медицины и что в число награжденных войдет японский ученый Есидзуми Исино, который в 1987 г. первым обнаружил CRISPR – участки ДНК у бактерий. Но вышло по-другому.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных