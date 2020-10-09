Премия главным редакторам генома

Награждение авторов метода редактирования генома было ожидаемым. Правда, опрошенные на прошлой неделе научным порталом NewsWise члены совета Американского физиологического общества предсказывали, что премия за CRISPR/Cas9 будет присуждена в области физиологии и медицины и что в число награжденных войдет японский ученый Есидзуми Исино, который в 1987 г. первым обнаружил CRISPR – участки ДНК у бактерий. Но вышло по-другому.