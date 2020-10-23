«Геномное редактирование человека может войти в обиход, как лекарства от головной боли»

Генетические технологии обещают повлиять на человека XXI в. в не меньшей степени, чем искусственный интеллект. Вручая в 2020 г. Нобелевскую премию по химии за разработку технологии редактирования генома, Нобелевский комитет отметил, что развитие данного направления обещает избавление от наследственных заболеваний и онкологии. В России программу развития генетических технологий, запущенную в прошлом году и рассчитанную до 2027 г., в качестве ведущей научной организации реализует Курчатовский институт. В интервью «Ведомостям» заместитель руководителя Курчатовского института по научной работе Юлия Дьякова рассказала, чего отечественные ученые добились сейчас и когда смогут уже начать редактировать геном человека.