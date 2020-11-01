Разработчик полупроводников Marvell покупает производителя микроэлектроники Inphi

Разработчик полупроводников Marvell покупает производителя микроэлектроники InphiЭтот год будет рекордным по объему сделок в секторе
Разработчик микроэлектроники Marvell покупает производителя компонентов для телекоммуникационного оборудования Inphi. Этот год будет рекордным по объему сделок в секторе
Сделка между Marvell и Inphi оценивается в $10 млрд: за каждую акцию Inphi совладельцы компании получат $66 и 2,32 акции объединенной компании (что обеспечит им в сумме 17% в акционерном капитале нового предприятия). Сделка должна быть закрыта во второй половине 2021 г.
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