Разработчик полупроводников Marvell покупает производителя микроэлектроники Inphi

Сделка между Marvell и Inphi оценивается в $10 млрд: за каждую акцию Inphi совладельцы компании получат $66 и 2,32 акции объединенной компании (что обеспечит им в сумме 17% в акционерном капитале нового предприятия). Сделка должна быть закрыта во второй половине 2021 г.