Интервью: гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко«Дефицит на рынке ПК сохраняется и где-то даже усугубляется»
– И аналитики, и продавцы компьютеров считают, что пандемия возродила российский рынок ПК. Это действительно так?
– Пандемия не только в России, но и в мире не то чтобы возродила – дала дополнительный импульс развитию рынка. Значимость компьютеров как устройств не только для потребления, но и для создания контента возросла. Спрос вырос многократно и будет расти еще долго. Удаленная работа и учеба меняют уклад жизни – количество компьютеров, которое требуется на одно домохозяйство, меняется в разы. Нужен не один компьютер, который можно разделить на всю семью, а отдельное устройство каждому члену семьи. При этом многие компании сейчас покупают своим сотрудникам ноутбуки.
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