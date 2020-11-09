Интервью: гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко

– Пандемия не только в России, но и в мире не то чтобы возродила – дала дополнительный импульс развитию рынка. Значимость компьютеров как устройств не только для потребления, но и для создания контента возросла. Спрос вырос многократно и будет расти еще долго. Удаленная работа и учеба меняют уклад жизни – количество компьютеров, которое требуется на одно домохозяйство, меняется в разы. Нужен не один компьютер, который можно разделить на всю семью, а отдельное устройство каждому члену семьи. При этом многие компании сейчас покупают своим сотрудникам ноутбуки.