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Как Discord стал мессенджером для всех

И почему на нем зарабатывают не только владельцы
Софья Корепанова
Гендиректор Discord Джейсон Ситрон /Kimberly White / Getty Images via AFP

Джейсон Ситрон думал, что Discord станет популярным мессенджером для геймеров. Но с удивлением обнаружил, что треть его пользователей не имеет отношения к играм. Сейчас Discord переориентируется с геймеров на массовую аудиторию, сайт сделал редизайн, количество пользователей быстро растет. Его аудитория выросла больше чем наполовину по сравнению с прошлым годом и составила около 100 млн активных пользователей ежемесячно – это около трети аудитории Twitter или Snapchat, сравнивает Forbes. На последнем раунде финансирования компанию оценили в $3,5 млрд. Но надо сказать, что сначала Ситрон и не думал создавать мессенджер – он мечтал написать компьютерную игру.

Не запрещайте детям играть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных