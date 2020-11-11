Как Discord стал мессенджером для всех

Джейсон Ситрон думал, что Discord станет популярным мессенджером для геймеров. Но с удивлением обнаружил, что треть его пользователей не имеет отношения к играм. Сейчас Discord переориентируется с геймеров на массовую аудиторию, сайт сделал редизайн, количество пользователей быстро растет. Его аудитория выросла больше чем наполовину по сравнению с прошлым годом и составила около 100 млн активных пользователей ежемесячно – это около трети аудитории Twitter или Snapchat, сравнивает Forbes. На последнем раунде финансирования компанию оценили в $3,5 млрд. Но надо сказать, что сначала Ситрон и не думал создавать мессенджер – он мечтал написать компьютерную игру.