Какие беспилотники развозят продукты из Walmart

Инвесторам «тостер» пришелся по душе. На последнем раунде финансирования, закрытом 9 ноября, Nuro привлекла $500 млн, исходя из оценки всей компании в $5 млрд. Всего же за четыре года инвестиции в нее составили около $1 млрд, сейчас в стартапе трудится более 600 человек.