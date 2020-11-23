Какие беспилотники развозят продукты из Walmart

Какие беспилотники развозят продукты из WalmartОснователи стартапа Nuro будто угадали приход пандемии
Автономные машины компании Nuro журналисты открыто называют «тостерами» – за внешнюю схожесть с бытовым прибором. «Могло быть и хуже», – не обижается сооснователь компании Дэйв Фергюсон. Прежде чем создать свой стартап, Фергюсон проектировал беспилотный автомобиль Google, который один из руководителей Audi обозвал «уродливой картофелиной».
Инвесторам «тостер» пришелся по душе. На последнем раунде финансирования, закрытом 9 ноября, Nuro привлекла $500 млн, исходя из оценки всей компании в $5 млрд. Всего же за четыре года инвестиции в нее составили около $1 млрд, сейчас в стартапе трудится более 600 человек.
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