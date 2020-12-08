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Microsoft отказался продавать софт Бауманке

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Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Ректору МГТУ им. Баумана Анатолию Александрову придется придумать, как университет будет обходиться без ПО Microsoft /Сергей Мамонтов / РИА Новости

В МГТУ им. Н. Э. Баумана получили официальное письмо от дистрибутора продуктов Microsoft – компании «Софтлайн», в котором сообщается, что в связи с новыми экспортными ограничениями, введенными правительством США летом 2020 г. в отношении России, Китая и Венесуэлы, «Софтлайн» не сможет участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями» (копия есть в «Ведомостях»).

В российском офисе Microsoft отказались как-либо комментировать ситуацию по отношениям с конкретным заказчиком. Представитель «Софтлайна» также от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных