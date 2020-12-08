Microsoft отказался продавать софт Бауманке

Microsoft отказался продавать софт БауманкеВедущий технический вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям
В МГТУ им. Н. Э. Баумана получили официальное письмо от дистрибутора продуктов Microsoft – компании «Софтлайн», в котором сообщается, что в связи с новыми экспортными ограничениями, введенными правительством США летом 2020 г. в отношении России, Китая и Венесуэлы, «Софтлайн» не сможет участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями» (копия есть в «Ведомостях»).
В российском офисе Microsoft отказались как-либо комментировать ситуацию по отношениям с конкретным заказчиком. Представитель «Софтлайна» также от комментариев отказался.
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