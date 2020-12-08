Microsoft отказался продавать софт Бауманке

В МГТУ им. Н. Э. Баумана получили официальное письмо от дистрибутора продуктов Microsoft – компании «Софтлайн», в котором сообщается, что в связи с новыми экспортными ограничениями, введенными правительством США летом 2020 г. в отношении России, Китая и Венесуэлы, «Софтлайн» не сможет участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями» (копия есть в «Ведомостях»).