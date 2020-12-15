Минцифры предложило использовать биометрию при приёме экзаменов у студентов

Минцифры разработало проект постановления правительства РФ об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) на дистанционной сессии. Перед экзаменом студенты, зарегистрированные в ЕБС, должны будут произнести, глядя в камеру, случайно сгенерированную числовую последовательность. Так система сопоставит их голос и лицо, а также проверит, что перед ней не фотография или deepfake, рассказали «Ведомостям» в Министерстве цифрового развития. Если личность будет подтверждена с вероятностью свыше 99,99%, система допустит студента до сдачи экзамена.