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Минцифры предложило использовать биометрию при приёме экзаменов у студентов

Для проведения дистанционной сессии они будут проходить усложненную идентификацию
Татьяна Исакова
РИА Новости

Минцифры разработало проект постановления правительства РФ об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) на дистанционной сессии. Перед экзаменом студенты, зарегистрированные в ЕБС, должны будут произнести, глядя в камеру, случайно сгенерированную числовую последовательность. Так система сопоставит их голос и лицо, а также проверит, что перед ней не фотография или deepfake, рассказали «Ведомостям» в Министерстве цифрового развития. Если личность будет подтверждена с вероятностью свыше 99,99%, система допустит студента до сдачи экзамена.

Сейчас ЕБС – единственный законодательно закрепленный механизм биометрической идентификации, сказано в пояснительной записке к проекту, размещенному на сайте нормативно-правовых актов.

Использование дистанционных образовательных технологий (сервисов онлайн-прокторинга), обеспечивающих идентификацию с помощью биометрии, расширит возможности проведения аттестации для обучающихся из отдаленных населенных пунктов и городов, а также ограничит массовые скопления учащихся для сдачи экзаменов. Это предотвратит распространение коронавируса, уверены разработчики проекта. Постановление коснется учащихся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. Завершить обсуждение документа планируется 25 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных