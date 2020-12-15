Минцифры предложило использовать биометрию при приёме экзаменов у студентов

Минцифры предложило использовать биометрию при приёме экзаменов у студентовДля проведения дистанционной сессии они будут проходить усложненную идентификацию
Минцифры разработало проект постановления правительства РФ об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) на дистанционной сессии. Перед экзаменом студенты, зарегистрированные в ЕБС, должны будут произнести, глядя в камеру, случайно сгенерированную числовую последовательность. Так система сопоставит их голос и лицо, а также проверит, что перед ней не фотография или deepfake, рассказали «Ведомостям» в Министерстве цифрового развития. Если личность будет подтверждена с вероятностью свыше 99,99%, система допустит студента до сдачи экзамена.
Сейчас ЕБС – единственный законодательно закрепленный механизм биометрической идентификации, сказано в пояснительной записке к проекту, размещенному на сайте нормативно-правовых актов.
Использование дистанционных образовательных технологий (сервисов онлайн-прокторинга), обеспечивающих идентификацию с помощью биометрии, расширит возможности проведения аттестации для обучающихся из отдаленных населенных пунктов и городов, а также ограничит массовые скопления учащихся для сдачи экзаменов. Это предотвратит распространение коронавируса, уверены разработчики проекта. Постановление коснется учащихся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. Завершить обсуждение документа планируется 25 декабря.