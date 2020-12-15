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Reddit купила конкурента TikTok

Создание коротких видео – «одна из самых горячих областей интернета»
Екатерина Максимушкина
Robert Galbraith / Reuters

Американский социально-новостной портал Reddit объявил 13 декабря о покупке компании Dubsmash, которой принадлежит одноименное приложение для создания и просмотра коротких видео. Финансовые условия сделки не разглашаются, но Dubsmash стала первым крупным приобретением Reddit за его 15-летнюю историю, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В 2016 г. Dubsmash оценивалась в $47,5 млн, к 2019 г., по информации аналитического агентства Pitchbook, компания привлекла финансирование на сумму около $20 млн. Из официального заявления Reddit известно, что Dubsmash останется отдельным приложением в магазинах App Store и Google Play, но инструменты для создания видео появятся и в приложении Reddit.

Портал Reddit известен по всему миру как форум, на котором есть сообщества (именующиеся subreddit), посвященные «миллионам вещей». Особой популярностью пользуются беседы в формате вопрос-ответ «I Am A ..., Ask Me Anything» (IAmA, «Спроси меня о чем угодно») со знаменитостями и представителями разных профессий: в сообществе IAmA более 20 млн пользователей, а среди самых популярных участников – Барак Обама, Билл Гейтс, Берни Сандерс и 100-летний ветеран Второй мировой войны из Вашингтона Армонд Моррис Уэлч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных