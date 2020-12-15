Reddit купила конкурента TikTok

Reddit купила конкурента TikTokСоздание коротких видео – «одна из самых горячих областей интернета»
Американский социально-новостной портал Reddit объявил 13 декабря о покупке компании Dubsmash, которой принадлежит одноименное приложение для создания и просмотра коротких видео. Финансовые условия сделки не разглашаются, но Dubsmash стала первым крупным приобретением Reddit за его 15-летнюю историю, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В 2016 г. Dubsmash оценивалась в $47,5 млн, к 2019 г., по информации аналитического агентства Pitchbook, компания привлекла финансирование на сумму около $20 млн. Из официального заявления Reddit известно, что Dubsmash останется отдельным приложением в магазинах App Store и Google Play, но инструменты для создания видео появятся и в приложении Reddit.
Портал Reddit известен по всему миру как форум, на котором есть сообщества (именующиеся subreddit), посвященные «миллионам вещей». Особой популярностью пользуются беседы в формате вопрос-ответ «I Am A ..., Ask Me Anything» (IAmA, «Спроси меня о чем угодно») со знаменитостями и представителями разных профессий: в сообществе IAmA более 20 млн пользователей, а среди самых популярных участников – Барак Обама, Билл Гейтс, Берни Сандерс и 100-летний ветеран Второй мировой войны из Вашингтона Армонд Моррис Уэлч.