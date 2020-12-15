Reddit купила конкурента TikTok

Американский социально-новостной портал Reddit объявил 13 декабря о покупке компании Dubsmash, которой принадлежит одноименное приложение для создания и просмотра коротких видео. Финансовые условия сделки не разглашаются, но Dubsmash стала первым крупным приобретением Reddit за его 15-летнюю историю, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В 2016 г. Dubsmash оценивалась в $47,5 млн, к 2019 г., по информации аналитического агентства Pitchbook, компания привлекла финансирование на сумму около $20 млн. Из официального заявления Reddit известно, что Dubsmash останется отдельным приложением в магазинах App Store и Google Play, но инструменты для создания видео появятся и в приложении Reddit.