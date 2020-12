Reddit купила конкурента TikTok

Портал Reddit известен по всему миру как форум, на котором есть сообщества (именующиеся subreddit), посвященные «миллионам вещей». Особой популярностью пользуются беседы в формате вопрос-ответ «I Am A ..., Ask Me Anything» (IAmA, «Спроси меня о чем угодно») со знаменитостями и представителями разных профессий: в сообществе IAmA более 20 млн пользователей, а среди самых популярных участников – Барак Обама, Билл Гейтс, Берни Сандерс и 100-летний ветеран Второй мировой войны из Вашингтона Армонд Моррис Уэлч.