Пандемия указала путь к цифровизации бизнеса

В компаниях отметили, что на фоне пандемии в первую очередь столкнулись с сокращением бюджетов (46%), отсутствием возможности контролировать эффективность сотрудников и медленным принятием решений (40%). 14% участников опроса сообщили, что их IT-инфраструктура оказалась не готова к переходу на удаленку.