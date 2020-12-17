Пандемия указала путь к цифровизации бизнеса

Пандемия указала путь к цифровизации бизнеса57% российских компаний изменили технологические приоритеты в 2020 году
Автоматизация рутинных задач и подключение роботов к рабочим процессам помогли бизнесу ответить на вызовы 2020 г. К такому выводу пришли авторы исследования бизнес-процессов, опросившие представителей более чем 300 крупных российских компаний – телеком-операторов, ритейлеров, финансовых организаций и представителей иных отраслей.
В компаниях отметили, что на фоне пандемии в первую очередь столкнулись с сокращением бюджетов (46%), отсутствием возможности контролировать эффективность сотрудников и медленным принятием решений (40%). 14% участников опроса сообщили, что их IT-инфраструктура оказалась не готова к переходу на удаленку.
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