Почему платежный сервис Klarna разрешает покупать в долг

В 2005 г. Семятковски с приятелями создал стартап, который работает по принципу «покупай сейчас – плати потом». За товар можно расплатиться в течение 30 дней. Другой вариант – платить каждые две недели по четверть суммы. Идея не нова. Но в отличие от банков и прочих кредиторов Klarna в упомянутых выше случаях не берет с покупателя никаких процентов и сборов. Стартап сразу перечисляет деньги продавцу, а потом договаривается с покупателем, как тот будет возвращать долг – наличными, банковским переводом или картой. Есть и рассрочка до 36 месяцев, но с покупателя тогда возьмут почти 20% годовых.