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Почему платежный сервис Klarna разрешает покупать в долг

99% покупателей его не обманывают
Софья Корепанова
Сооснователь и гендиректор Klarna Holding Себастьян Семятковски /Noam Galai / Getty Images via AFP

Какой минимум данных нужно вводить, чтобы купить в долг что-то в интернете? Адрес, куда доставят покупку, а еще имя, электронную почту и телефон – этого вполне достаточно, рассудил основатель самого дорогого стартапа Европы, Klarna, Себастьян Семятковски. Не надо создавать учетную запись на сайте и вводить номер кредитной карты – это только мешает продажам. Ведь 44% французов отказываются от покупки, если ее приходится делать больше чем в три клика, уверяют специалисты Klarna на сайте стартапа. А 69% американцев бросают заказ на стадии оформления, потому что это занимает слишком много времени, рассказывал Семятковски Forbes.

В 2005 г. Семятковски с приятелями создал стартап, который работает по принципу «покупай сейчас – плати потом». За товар можно расплатиться в течение 30 дней. Другой вариант – платить каждые две недели по четверть суммы. Идея не нова. Но в отличие от банков и прочих кредиторов Klarna в упомянутых выше случаях не берет с покупателя никаких процентов и сборов. Стартап сразу перечисляет деньги продавцу, а потом договаривается с покупателем, как тот будет возвращать долг – наличными, банковским переводом или картой. Есть и рассрочка до 36 месяцев, но с покупателя тогда возьмут почти 20% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных