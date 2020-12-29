Почему платежный сервис Klarna разрешает покупать в долг

Почему платежный сервис Klarna разрешает покупать в долг99% покупателей его не обманывают
Какой минимум данных нужно вводить, чтобы купить в долг что-то в интернете? Адрес, куда доставят покупку, а еще имя, электронную почту и телефон – этого вполне достаточно, рассудил основатель самого дорогого стартапа Европы, Klarna, Себастьян Семятковски. Не надо создавать учетную запись на сайте и вводить номер кредитной карты – это только мешает продажам. Ведь 44% французов отказываются от покупки, если ее приходится делать больше чем в три клика, уверяют специалисты Klarna на сайте стартапа. А 69% американцев бросают заказ на стадии оформления, потому что это занимает слишком много времени, рассказывал Семятковски Forbes.
В 2005 г. Семятковски с приятелями создал стартап, который работает по принципу «покупай сейчас – плати потом». За товар можно расплатиться в течение 30 дней. Другой вариант – платить каждые две недели по четверть суммы. Идея не нова. Но в отличие от банков и прочих кредиторов Klarna в упомянутых выше случаях не берет с покупателя никаких процентов и сборов. Стартап сразу перечисляет деньги продавцу, а потом договаривается с покупателем, как тот будет возвращать долг – наличными, банковским переводом или картой. Есть и рассрочка до 36 месяцев, но с покупателя тогда возьмут почти 20% годовых.