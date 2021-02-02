«Ростелеком» развернет WiFi в школах

«Ростелеком» ищет подрядчиков для развертывания в школах и колледжах сетей WiFi и систем видеонаблюдения, следует из опубликованной им конкурсной документации. Компании, которые займутся строительством внутришкольных сетей, подключением к ним WiFi-роутеров и видеокамер, «Ростелеком» планирует привлечь в 16 регионах, которые отобрало для тестов в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) Минпросвещения, пояснил представитель компании. По его словам, позже планируется развернуть строительство этой инфраструктуры по всей России.