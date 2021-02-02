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«Ростелеком» развернет WiFi в школах

Пока в 16 регионах, отобранных в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

«Ростелеком» ищет подрядчиков для развертывания в школах и колледжах сетей WiFi и систем видеонаблюдения, следует из опубликованной им конкурсной документации. Компании, которые займутся строительством внутришкольных сетей, подключением к ним WiFi-роутеров и видеокамер, «Ростелеком» планирует привлечь в 16 регионах, которые отобрало для тестов в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) Минпросвещения, пояснил представитель компании. По его словам, позже планируется развернуть строительство этой инфраструктуры по всей России.

Общая стартовая цена конкурсов в 16 регионах – около 2,5 млрд руб. Больше всего средств (стартовая цена лота – более 500 млн руб.) «Ростелеком» выделяет на WiFi и видеонаблюдение в школах Подмосковья, где планируется оснастить свыше 1300 учебных заведений, следует из конкурсной документации. Строить инфраструктуру с нуля не обязательно, можно модернизировать существующую, говорится в ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных