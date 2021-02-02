«Ростелеком» развернет WiFi в школах

«Ростелеком» развернет WiFi в школахПока в 16 регионах, отобранных в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
«Ростелеком» ищет подрядчиков для развертывания в школах и колледжах сетей WiFi и систем видеонаблюдения, следует из опубликованной им конкурсной документации. Компании, которые займутся строительством внутришкольных сетей, подключением к ним WiFi-роутеров и видеокамер, «Ростелеком» планирует привлечь в 16 регионах, которые отобрало для тестов в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) Минпросвещения, пояснил представитель компании. По его словам, позже планируется развернуть строительство этой инфраструктуры по всей России.
Общая стартовая цена конкурсов в 16 регионах – около 2,5 млрд руб. Больше всего средств (стартовая цена лота – более 500 млн руб.) «Ростелеком» выделяет на WiFi и видеонаблюдение в школах Подмосковья, где планируется оснастить свыше 1300 учебных заведений, следует из конкурсной документации. Строить инфраструктуру с нуля не обязательно, можно модернизировать существующую, говорится в ней.