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Как Илон Маск и Джерад Лето взвинтили цену на соцсеть до $1,4 миллиарда

Меньше чем за год стартап Clubhouse стал «единорогом»
Софья Корепанова
Основатель соцсети Clubhouse Пол Дэвисон /David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Соцсети Clubhouse нет еще и года, пользователей у нее считанные миллионы, а она уже стала «единорогом». Небольшой охват объясняется просто: присоединиться к Clubhouse можно только по приглашению одного из пользователей, как в первые годы существования «Живого журнала».

Пока там собралась избранная компания. Например, Илон Маск объявляет через Clubhouse, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в мозг обезьяны, и берет интервью у гендиректора приложения Robinhood. Также в Clubhouse можно встретить соучредителя Reddit Алексиса Оганяна, инвесторов Марка Андриссена и Бена Горовица, бывшего гендиректор Twitter Эва Уильямса и множество других знаменитостей и бизнес-ангелов.

Бывший переговорщик ФБР при захвате заложников Крис Восс отвечает на вопросы пользователей, актер Джерад Лето дискутирует о необходимости мыть фрукты с мылом, комик Кевин Харт обсуждает превратности своего ремесла, MC Hammer и Fab 5 Freddy исполняют свои новые хиты.

Clubhouse не похож на другие соцсети. Facebook и Twitter созданы для распространения текстов. Instagram – фотографий. TikTok – видео. Clubhouse вполне логично занял свободную нишу – аудио. После запуска приложения пользователь видит несколько виртуальных комнат с именами людей.

Когда новый участник «входит» в комнату, включается звук. Кое-где общаются с глазу на глаз или небольшими компаниями, а где-то могут быть сотни участников, и модераторы из числа собравшихся решают, кому и когда дать слово. Помимо выступлений знаменитостей в приложении проводят быстрые свидания, ставят радиопьесы и просто болтают. Например, в группе «На заднем сиденье автобуса» обсуждают все подряд за полночь и некоторые признаются, что засыпают, так и не выйдя из приложения. Соцсеть сравнивают с вечеринкой, куда приходят пообщаться, или с вузом, в котором аудитории с лекциями и семинарами открыты для всех желающих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных