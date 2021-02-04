Как Илон Маск и Джерад Лето взвинтили цену на соцсеть до $1,4 миллиарда

Как Илон Маск и Джерад Лето взвинтили цену на соцсеть до $1,4 миллиардаМеньше чем за год стартап Clubhouse стал «единорогом»
Соцсети Clubhouse нет еще и года, пользователей у нее считанные миллионы, а она уже стала «единорогом». Небольшой охват объясняется просто: присоединиться к Clubhouse можно только по приглашению одного из пользователей, как в первые годы существования «Живого журнала».
Пока там собралась избранная компания. Например, Илон Маск объявляет через Clubhouse, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в мозг обезьяны, и берет интервью у гендиректора приложения Robinhood. Также в Clubhouse можно встретить соучредителя Reddit Алексиса Оганяна, инвесторов Марка Андриссена и Бена Горовица, бывшего гендиректор Twitter Эва Уильямса и множество других знаменитостей и бизнес-ангелов.
Бывший переговорщик ФБР при захвате заложников Крис Восс отвечает на вопросы пользователей, актер Джерад Лето дискутирует о необходимости мыть фрукты с мылом, комик Кевин Харт обсуждает превратности своего ремесла, MC Hammer и Fab 5 Freddy исполняют свои новые хиты.
Clubhouse не похож на другие соцсети. Facebook и Twitter созданы для распространения текстов. Instagram – фотографий. TikTok – видео. Clubhouse вполне логично занял свободную нишу – аудио. После запуска приложения пользователь видит несколько виртуальных комнат с именами людей.
Когда новый участник «входит» в комнату, включается звук. Кое-где общаются с глазу на глаз или небольшими компаниями, а где-то могут быть сотни участников, и модераторы из числа собравшихся решают, кому и когда дать слово. Помимо выступлений знаменитостей в приложении проводят быстрые свидания, ставят радиопьесы и просто болтают. Например, в группе «На заднем сиденье автобуса» обсуждают все подряд за полночь и некоторые признаются, что засыпают, так и не выйдя из приложения. Соцсеть сравнивают с вечеринкой, куда приходят пообщаться, или с вузом, в котором аудитории с лекциями и семинарами открыты для всех желающих.