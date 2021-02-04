Как Илон Маск и Джерад Лето взвинтили цену на соцсеть до $1,4 миллиарда

Когда новый участник «входит» в комнату, включается звук. Кое-где общаются с глазу на глаз или небольшими компаниями, а где-то могут быть сотни участников, и модераторы из числа собравшихся решают, кому и когда дать слово. Помимо выступлений знаменитостей в приложении проводят быстрые свидания, ставят радиопьесы и просто болтают. Например, в группе «На заднем сиденье автобуса» обсуждают все подряд за полночь и некоторые признаются, что засыпают, так и не выйдя из приложения. Соцсеть сравнивают с вечеринкой, куда приходят пообщаться, или с вузом, в котором аудитории с лекциями и семинарами открыты для всех желающих.