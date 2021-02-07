«Ростех» представил базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколения

Станция R45F поддерживает стандарты LTE и LTE Advanced, обеспечивая доступ абонентских устройств к сети 4G. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ростеха». По сути, это первая отечественная базовая станция, которая внесена в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России и готова к полноценному внедрению в сети. Она совместима с сетями 5G (позволяет реализовать протоколы 5G на той же аппаратной платформе), уверяют в «Ростехе». По словам представителя госкорпорации, разработка практически полностью реализована на оригинальной схемотехнике, разработанной «Ростехом», а уровень локализации производства превышает 90%.