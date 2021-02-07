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«Ростех» представил базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколения

Наиболее вероятный покупатель такого оборудования – «Ростелеком»
Екатерина Кинякина
Потенциальный рынок сбыта такого оборудования заведомо ограничен, указывают эксперты /Денис Абрамов / Ведомости

Станция R45F поддерживает стандарты LTE и LTE Advanced, обеспечивая доступ абонентских устройств к сети 4G. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ростеха». По сути, это первая отечественная базовая станция, которая внесена в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России и готова к полноценному внедрению в сети. Она совместима с сетями 5G (позволяет реализовать протоколы 5G на той же аппаратной платформе), уверяют в «Ростехе». По словам представителя госкорпорации, разработка практически полностью реализована на оригинальной схемотехнике, разработанной «Ростехом», а уровень локализации производства превышает 90%.

Базовая станция соответствует техническим спецификациям 3GPP Release 14, утверждает представитель разработчика. Это последний стандарт для базовых станций четвертого поколения связи, который поддерживает передачу данных на скоростях до 3 Гбит/с и включает решения, связанные с 5G. Она работает в диапазоне 450 МГц и поддерживает работу таких сервисов и протоколов, как Voice-over-LTE, интернет вещей NB-IoT и Mission Critical Push To Talk. Производство базовой станции будет сосредоточено на предприятиях холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных