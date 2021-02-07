«Ростех» представил базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколения

«Ростех» представил базовую станцию для сотовых сетей четвертого поколенияНаиболее вероятный покупатель такого оборудования – «Ростелеком»
Станция R45F поддерживает стандарты LTE и LTE Advanced, обеспечивая доступ абонентских устройств к сети 4G. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ростеха». По сути, это первая отечественная базовая станция, которая внесена в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России и готова к полноценному внедрению в сети. Она совместима с сетями 5G (позволяет реализовать протоколы 5G на той же аппаратной платформе), уверяют в «Ростехе». По словам представителя госкорпорации, разработка практически полностью реализована на оригинальной схемотехнике, разработанной «Ростехом», а уровень локализации производства превышает 90%.
Базовая станция соответствует техническим спецификациям 3GPP Release 14, утверждает представитель разработчика. Это последний стандарт для базовых станций четвертого поколения связи, который поддерживает передачу данных на скоростях до 3 Гбит/с и включает решения, связанные с 5G. Она работает в диапазоне 450 МГц и поддерживает работу таких сервисов и протоколов, как Voice-over-LTE, интернет вещей NB-IoT и Mission Critical Push To Talk. Производство базовой станции будет сосредоточено на предприятиях холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).