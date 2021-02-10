Российский софт разбавят иностранным

AlterOffice в 2019 г. был исключен из реестра и признан заимствованным – это был первый случай исключения продукта. Тогда экспертный совет решил, что при разработке ПО компания взяла значительную часть программного кода у авторов LibreOffice, исключительные права на который принадлежат сообществу разработчиков The Document Foundation. Однако осенью 2020 г. разработку вернули в реестр по решению экспертного совета. За это время компания провела доработку ПО и увеличила уникальность продукта с 12 до 36%, рассказывал ранее «Ведомостям» председатель совета директоров компании «Алми партнер» (производитель AlterOffice) Михаил Лебедев.