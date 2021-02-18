Посадка на Марс пройдет в прямом эфире

Посадка марсохода Perseverance («Настойчивость») намечена на 23.53 по московскому времени, трансляция начнется в 22.15 (на сайте NASA, в YouTube и всех крупнейших соцсетях). Касание станцией марсианской поверхности можно будет наблюдать и слышать практически вживую – с опозданием на три с небольшим минуты, за которые сигнал с Марса достигает Земли. Perseverance оснащен камерами и микрофонами, поэтому высококлассное шоу практически гарантировано.