Посадка на Марс пройдет в прямом эфире

Посадка на Марс пройдет в прямом эфиреСтанция Perseverance должна коснуться поверхности Марса в ночь на 19 февраля
Посадка марсохода Perseverance («Настойчивость») намечена на 23.53 по московскому времени, трансляция начнется в 22.15 (на сайте NASA, в YouTube и всех крупнейших соцсетях). Касание станцией марсианской поверхности можно будет наблюдать и слышать практически вживую – с опозданием на три с небольшим минуты, за которые сигнал с Марса достигает Земли. Perseverance оснащен камерами и микрофонами, поэтому высококлассное шоу практически гарантировано.
Конечно, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, но в данном случае она невелика: NASA, а точнее ее подразделение Jet Propulsion Laboratory, специализирующееся на межпланетных миссиях, в этом тысячелетии успешно ведет все марсианские проекты. Хотя история учит: из 48 миссий, запущенных к Марсу, больше половины закончились нештатно.