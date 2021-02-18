В Антарктиде развернута сеть интернета вещей

В Антарктиде развернута сеть интернета вещейДатчики позволят полярникам исследовать движение ледников и снежного покрова
Сеть интернета вещей на станции «Прогресс» развернула компания МТС. На первом этапе компания инвестировала в проект «десятки миллионов рублей», рассказал представитель МТС Алексей Меркутов: «Сейчас на полярных станциях работает несколько десятков датчиков, к началу следующего антарктического лета (т. е. к концу года) оператор планирует дополнительно обеспечить станцию несколькими сотнями датчиков».
В прошлом году МТС запустила первую российскую сеть в Антарктиде, обеспечив «Прогресс» мобильной связью, в декабре 2020 г. началась установка оборудования на станции Новолазаревская. Теперь на «Прогрессе» и в радиусе 95 км от станции появится сеть NB-IoT (стандарт для интернета вещей) на частоте 900 МГц.
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