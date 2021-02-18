В Антарктиде развернута сеть интернета вещей

В прошлом году МТС запустила первую российскую сеть в Антарктиде, обеспечив «Прогресс» мобильной связью, в декабре 2020 г. началась установка оборудования на станции Новолазаревская. Теперь на «Прогрессе» и в радиусе 95 км от станции появится сеть NB-IoT (стандарт для интернета вещей) на частоте 900 МГц.