Куда направляются экосистемы

В 2020 г. совокупная выручка трех крупнейших в России цифровых экосистем – «Яндекса», «Сбера» и Mail.ru Group – выросла примерно на 24% и составила почти 400 млрд руб. При этом на долю «Яндекса» пришлось почти 55% общей выручки трех экосистем (218 млрд руб.), Mail.ru Group – 94 млрд руб., «Сбер» (без учета профильного банковского бизнеса) – 63 млрд руб. Еще 23 млрд составила выручка совместного приятия «Сбера» и Mail.ru Group, которое в равной степени относится к экосистемам обеих компаний. Такие оценки «Ведомости» сделали на основе отчетности компаний и экспертных данных.