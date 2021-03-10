Минцифры русифицирует учебный софт

Минцифры русифицирует учебный софтВедомство предлагает запретить использование иностранного ПО в школах
Закон о запрете использования в школах иностранного ПО может вступить в силу уже в декабре 2021 г., указано в плане ведомства по стимулированию развития IT-отрасли («Ведомости» ознакомились с копией документа). Исполнителями проекта назначены Минцифры и Минпросвещения. Предложение будет представлено на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, утверждает человек, близкий к «Яндексу» и знакомый с ходом обсуждения документа.
В пресс-службе Минцифры отказались комментировать, указав, что документ неактуален. В то же время в пресс-службе Чернышенко заявили, что пакет мер внесён, прорабатывается, в ближайшие дни будет представлен отрасли и после этого утверждён. Напомним, что меры готовились в тесной связке с отраслью, добавил представитель Чернышенко.