Рекламу в Google и Facebook запретят относить на себестоимость

Правительство готовит меры по стимулированию размещения рекламы на российских интернет-площадках. К февралю 2022 г. планируется разработать специальный пакет поправок в федеральное законодательство, знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, расходы на рекламу на иностранных интернет-площадках будут исключены из перечня расходов, которые учитываются при расчете налога на прибыль. На себестоимость можно будет отнести расходы на рекламу только в сумме, равной 1% от объема выручки компании.