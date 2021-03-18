Рекламу в Google и Facebook запретят относить на себестоимость

Рекламу в Google и Facebook запретят относить на себестоимостьМинфин и Минцифры подготовят пакет поправок в налоговое законодательство к февралю 2022 года
Правительство готовит меры по стимулированию размещения рекламы на российских интернет-площадках. К февралю 2022 г. планируется разработать специальный пакет поправок в федеральное законодательство, знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, расходы на рекламу на иностранных интернет-площадках будут исключены из перечня расходов, которые учитываются при расчете налога на прибыль. На себестоимость можно будет отнести расходы на рекламу только в сумме, равной 1% от объема выручки компании.
Такое предложение содержится во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, поступившем на рассмотрение вице-премьера Дмитрия Чернышенко, знают собеседники «Ведомостей» (первый пакет был принят в июне 2020 г.). О том, что такая мера сейчас обсуждается в правительстве, знает топ-менеджер крупной рекламной группы. Подготовка законопроекта будет поручена Минфину и Минцифры, утверждает один из источников.