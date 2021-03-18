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Рекламу в Google и Facebook запретят относить на себестоимость

Минфин и Минцифры подготовят пакет поправок в налоговое законодательство к февралю 2022 года
Тимур Бордюг Мария Истомина
Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Правительство готовит меры по стимулированию размещения рекламы на российских интернет-площадках. К февралю 2022 г. планируется разработать специальный пакет поправок в федеральное законодательство, знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, расходы на рекламу на иностранных интернет-площадках будут исключены из перечня расходов, которые учитываются при расчете налога на прибыль. На себестоимость можно будет отнести расходы на рекламу только в сумме, равной 1% от объема выручки компании.

Такое предложение содержится во втором пакете мер поддержки IT-отрасли, поступившем на рассмотрение вице-премьера Дмитрия Чернышенко, знают собеседники «Ведомостей» (первый пакет был принят в июне 2020 г.). О том, что такая мера сейчас обсуждается в правительстве, знает топ-менеджер крупной рекламной группы. Подготовка законопроекта будет поручена Минфину и Минцифры, утверждает один из источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных