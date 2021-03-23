​Китайское Didi-такси торопится на биржу

Китайский агрегатор такси Didi Chuxing Technology ускорил подготовку к IPO. Сейчас инвесторы оценивают стартап в $62 млрд, пишет Bloomberg. Традиционно китайские компании предлагают при IPO на Гонконгской бирже 15% акций. Если будет именно так, то, скорее всего, Didi привлечет $9 млрд или больше, а IPO может стать одним из наиболее крупных в этом году первичных размещений IT-компаний.