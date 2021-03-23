​Китайское Didi-такси торопится на биржу

Китайское Didi-такси торопится на биржуИ обещает бороться с Uber не так жестко, как на родине
Китайский агрегатор такси Didi Chuxing Technology ускорил подготовку к IPO. Сейчас инвесторы оценивают стартап в $62 млрд, пишет Bloomberg. Традиционно китайские компании предлагают при IPO на Гонконгской бирже 15% акций. Если будет именно так, то, скорее всего, Didi привлечет $9 млрд или больше, а IPO может стать одним из наиболее крупных в этом году первичных размещений IT-компаний.
Didi планировал выход на биржу в конце 2021 г., но в силу благоприятной конъюнктуры в марте задумался, не перенести ли его на II квартал, сообщили источники Bloomberg (правда, решение это не окончательное). Привлеченные средства агрегатор планирует потратить на дальнейшую экспансию в Европу и инвестиции в разработку электрических и беспилотных автомобилей.
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