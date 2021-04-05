«Российский производитель» может уйти в прошлое

«Российский производитель» может уйти в прошлоеВместо него появится «российский разработчик»
Экспертный совет комиссии по развитию радиоэлектронной промышленности при Госдуме (в него входят представители госкорпорации «Ростех», АНО «Вычислительная техника», ПАО «Микрон» и другие структуры) предложил реформировать терминологическую базу российского законодательства, в соответствии с которой изделие и производитель признаются российскими. Копия письма с предложениями экспертного совета есть у «Ведомостей».
Главная идея – заменить термин «российский производитель» на «российский разработчик». Суть такой перемены в том, чтобы указать, что российским должно признаваться прежде всего то, в чем России принадлежит контроль в части патентного владения технологиями, поясняют в экспертном совете. В противовес этому подходу сейчас основное требование к компании, претендующей на статус российской, – быть налоговым резидентом одной из стран ЕАЭС, однако такой статус не обязательно предполагает владение технологиями и интеллектуальной собственностью.
Экспертный совет предложил также ввести законодательные различия терминов «промышленная продукция российского происхождения» и «промышленная продукция, произведенная на территории РФ». В первом случае речь будет идти об изделии или технологии, интеллектуальные права на которые принадлежат российским разработчикам. Во втором – о продукции, при производстве которой доля операций, проведенных в России, составляет более 50%.
Новую систему признания электроники российской разрабатывают сейчас и в Минпромторге. На первом этапе для попадания в реестр отечественных производителей будет достаточно того, что весь «интеллект» изделия (т. е. используемые программные коды и конструкторская документация) есть в России, говорил ранее «Ведомостям» глава департамента радиоэлектроники Минпромторга Василий Шпак. Например, сейчас большинство решений, которые используются в российских базовых станциях сотовой связи, разработаны иностранными партнерами, но программное обеспечение (ПО) для них уже принадлежит российским компаниям.
Предлагаемое понятие «российский разработчик» вместо «российского производителя» связано с введением в Налоговый кодекс специального налогового режима для разработчиков ПО, электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, объясняют участники экспертного совета. Специальный налоговый режим для таких предприятий действует с начала этого года, он предусмотрен налоговым маневром в IT-сфере. В частности, маневр предполагает снижение страховых взносов для разработчиков софта и IT-оборудования с 14 до 7,6%, а налога на прибыль – с 20 до 3%.
Сейчас российская IT-компания, претендующая на налоговые льготы, не менее 90% доходов должна получать от продажи софта или микроэлектроники, услуг по их разработке, внедрению и поддержке. Наряду с льготным налоговым режимом отечественной IT-индустрии будет оказана поддержка и в рамках так называемого второго пакета мер, который сейчас рассматривается в правительстве. По большей части это инициативы, стимулирующие покупку и внедрение российских IТ-продуктов, – например, возможность для российских компаний вычитать стоимость закупки российского ПО и оборудования из налога на прибыль.
Закон «О промышленной политике» – основополагающий, внесение в него новых понятий и терминов потребует изменений и в других законодательных и подзаконных актах, отмечает Арсений Брыкин, и. о. гендиректора ЦНИИ «Электроника» (входит в холдинг «Росэлектроника»): «Предложенные изменения должны стать продолжением реализуемой государством политики в области импортозамещения».
Генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко уточняет, что внесение в закон понятий «российский производитель», «промышленная продукция российского происхождения», «продукция, произведенная на территории РФ» позволит реализовывать более гибкую систему мер господдержки, исходя из вклада компаний в реализацию стратегических национальных целей и из обеспечения технологического и экономического суверенитета страны.
Одновременно модификация терминологии закона создаст основу для защиты интересов российских разработчиков электроники, четко отделяя их от представительств иностранных компаний, выполняющих в России лишь коммерческую функцию, говорит директор по развитию бизнеса компании «Байкал электроникс» Виталий Богданов. «Это также поможет создать дополнительную мотивацию для таких компаний переносить в Россию хотя бы R&D-центры», – полагает он.
Однако Сергей Овчинников, гендиректор компании – разработчика серверов «Норси-транс», напротив, считает, что изменения в терминологии в законе создадут лишь путаницу: «Сейчас законодательство жестко определяет, какая продукция является отечественной. Например, та, где используются отечественные процессоры – «Байкалы» или «Эльбрусы». А новая терминология приведет к тому, что тем же российским разработчикам будет все равно, где размещать заказы. И тогда производство вновь уйдет за рубеж, что для российского рынка будет означать разрушительные последствия».