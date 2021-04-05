«Российский производитель» может уйти в прошлое

Главная идея – заменить термин «российский производитель» на «российский разработчик». Суть такой перемены в том, чтобы указать, что российским должно признаваться прежде всего то, в чем России принадлежит контроль в части патентного владения технологиями, поясняют в экспертном совете. В противовес этому подходу сейчас основное требование к компании, претендующей на статус российской, – быть налоговым резидентом одной из стран ЕАЭС, однако такой статус не обязательно предполагает владение технологиями и интеллектуальной собственностью.