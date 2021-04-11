Почему Безос, Маск и Брэнсон не могут отправить туристов в космос

Если вспомнить, что писали 10 лет назад, в полувековой юбилей полета Юрия Гагарина, то могло показаться: космос вот-вот станет доступен многим, буквально массовому потребителю. Гагарин открыл путь для таких же героев-испытателей, как он сам, последующая индустриализация космоса и технологическое соревнование сверхдержав дали возможность летать десяткам профессионалов. К сегодняшнему дню число космонавтов подошло вплотную к отметке 600. Вслед за этим логично было ожидать открытия окна возможностей для тысяч людей, мечтающих побывать в космосе.