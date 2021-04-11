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Почему Безос, Маск и Брэнсон не могут отправить туристов в космос

Эра массовых полетов на орбиту все время откладывается
Иван Чеберко
Внутри пилотируемого космического корабля SpaceX Crew Dragon 2  /NASA TV / AFP

Невыполненные обещания

Если вспомнить, что писали 10 лет назад, в полувековой юбилей полета Юрия Гагарина, то могло показаться: космос вот-вот станет доступен многим, буквально массовому потребителю. Гагарин открыл путь для таких же героев-испытателей, как он сам, последующая индустриализация космоса и технологическое соревнование сверхдержав дали возможность летать десяткам профессионалов. К сегодняшнему дню число космонавтов подошло вплотную к отметке 600. Вслед за этим логично было ожидать открытия окна возможностей для тысяч людей, мечтающих побывать в космосе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных