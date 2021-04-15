Искусственный интеллект выявит контрабанду

ФТС объявила конкурс на создание системы машинного анализа рентгеноскопических изображений с инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) – стартовая цена закупки составляет 233 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Начать развертывание этой системы ФТС планирует уже к концу этого года, а в полном масштабе она должна заработать к концу 2024 г.