Искусственный интеллект выявит контрабанду

Искусственный интеллект выявит контрабандуТаможенники планируют доверить автоматике контроль грузов
ФТС объявила конкурс на создание системы машинного анализа рентгеноскопических изображений с инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) – стартовая цена закупки составляет 233 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Начать развертывание этой системы ФТС планирует уже к концу этого года, а в полном масштабе она должна заработать к концу 2024 г.
Сейчас ИДК устанавливаются на морских и сухопутных пунктах пропуска транспорта в Россию и из нее, а также в аэропортах. Они служат для проверки грузовиков, прицепов, контейнеров и проч.
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