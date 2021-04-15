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Искусственный интеллект выявит контрабанду

Таможенники планируют доверить автоматике контроль грузов
Валерий Кодачигов
ИИ, который заказывает ФТС, должен не только выявлять провоз запрещенных предметов (оружие, наркотики, контрабандный алкоголь и табак), но и опознавать, какие товары ввозятся, к примеру, в кузове грузовика или контейнере /Андрей Гордеев / Ведомости

ФТС объявила конкурс на создание системы машинного анализа рентгеноскопических изображений с инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) – стартовая цена закупки составляет 233 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Начать развертывание этой системы ФТС планирует уже к концу этого года, а в полном масштабе она должна заработать к концу 2024 г.

Сейчас ИДК устанавливаются на морских и сухопутных пунктах пропуска транспорта в Россию и из нее, а также в аэропортах. Они служат для проверки грузовиков, прицепов, контейнеров и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных