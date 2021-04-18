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МТС может инвестировать в сервис проката самокатов Lite

В 2021 году сегмент микромобильного транспорта может вырасти втрое, ожидают эксперты
Валерий Кодачигов
Переговоры о привлечении инвестиций инициировал сам Lite, пока конкретных договоренностей не достигнуто /Валерий Шарифулин / ТАСС

МТС рассматривает возможность выхода на рынок микромобильного транспорта и, в частности, ведет переговоры об инвестициях в сервис проката самокатов Lite, узнали «Ведомости». Это лишь одна из компаний в сегменте, на которые смотрит МТС, утверждает близкий к ней источник. По его словам, оператор изучает потенциал рынка аренды таких транспортных средств и варианты выхода на него. Переговоры о привлечении инвестиций инициировал сам Lite, пока конкретных договоренностей не достигнуто, подчеркивает другой источник в МТС. Представитель МТС отказался от комментариев, в Lite на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», ассоциируют Lite с основателем каршерингового сервиса YouDrive Борисом Голиковым (сам он отказался от комментариев). Под брендом Lite работает ООО «КИК», говорится на сайте прокатной компании. В «СПАРК-Интерфаксе» зарегистрировано несколько компаний с таким названием. По данным сервиса «РБК компании», на учрежденное в Москве в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных