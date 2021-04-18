МТС может инвестировать в сервис проката самокатов Lite

МТС рассматривает возможность выхода на рынок микромобильного транспорта и, в частности, ведет переговоры об инвестициях в сервис проката самокатов Lite, узнали «Ведомости». Это лишь одна из компаний в сегменте, на которые смотрит МТС, утверждает близкий к ней источник. По его словам, оператор изучает потенциал рынка аренды таких транспортных средств и варианты выхода на него. Переговоры о привлечении инвестиций инициировал сам Lite, пока конкретных договоренностей не достигнуто, подчеркивает другой источник в МТС. Представитель МТС отказался от комментариев, в Lite на вопросы «Ведомостей» не ответили.