ЕЭК ищет нарушения конкуренции в поисковой выдаче

ЕЭК ищет нарушения конкуренции в поисковой выдачеАнтимонопольный орган ЕАЭС начал расследование практики дискриминации бизнеса со стороны цифровых экосистем
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проводит расследование на трансграничном рынке предоставления услуг размещения рекламы в поисковой выдаче цифровых экосистем, сообщил «Ведомостям» директор департамента Алексей Сушкевич. По его словам, расследование носит не заявительный, а инициативный характер, т. е. начато самой комиссией. ЕЭК – регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Решения комиссии обязательны для исполнения в государствах – членах ЕАЭС.
На первом этапе перед ЕЭК стоит задача проанализировать рынок и выявить возможные нарушения правил конкуренции, а затем установить конкретный круг нарушителей, рассказал Сушкевич. Для этого департамент 16 апреля собрал на совещание представителей профильных ассоциаций, рекламодателей, участников рынка, в том числе тех, кто уже сталкивался с дискриминацией со стороны цифровых экосистем при продвижении своих товаров и услуг в поисковой выдаче, сообщил он. По словам Сушкевича, на совещании «довольно часто поднимался вопрос предоставления цифровыми экосистемами преференций при продвижении своих сервисов в поисковой выдаче, в том числе при помощи так называемых колдунщиков (виджеты на странице с результатами поиска, располагающиеся выше ссылок органической выдачи. – «Ведомости»)».