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ЕЭК ищет нарушения конкуренции в поисковой выдаче

Антимонопольный орган ЕАЭС начал расследование практики дискриминации бизнеса со стороны цифровых экосистем
Мария Истомина
Значимость и влияние цифровых экосистем растет во всех сферах бизнеса, не только в интернет-рекламе и поисковой выдаче /Максим Стулов / Ведомости

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проводит расследование на трансграничном рынке предоставления услуг размещения рекламы в поисковой выдаче цифровых экосистем, сообщил «Ведомостям» директор департамента Алексей Сушкевич. По его словам, расследование носит не заявительный, а инициативный характер, т. е. начато самой комиссией. ЕЭК – регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Решения комиссии обязательны для исполнения в государствах – членах ЕАЭС.

На первом этапе перед ЕЭК стоит задача проанализировать рынок и выявить возможные нарушения правил конкуренции, а затем установить конкретный круг нарушителей, рассказал Сушкевич. Для этого департамент 16 апреля собрал на совещание представителей профильных ассоциаций, рекламодателей, участников рынка, в том числе тех, кто уже сталкивался с дискриминацией со стороны цифровых экосистем при продвижении своих товаров и услуг в поисковой выдаче, сообщил он. По словам Сушкевича, на совещании «довольно часто поднимался вопрос предоставления цифровыми экосистемами преференций при продвижении своих сервисов в поисковой выдаче, в том числе при помощи так называемых колдунщиков (виджеты на странице с результатами поиска, располагающиеся выше ссылок органической выдачи. – «Ведомости»)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных