Почему Билл Гейтс, Андре Агасси и Джеб Буш инвестировали в ​Evolv Technology

Приходится возвращаться, выгребать ее и проходить через рамку заново. Билл Гейтс, экс-губернатор Флориды Джеб Буш (брат бывшего президента США Джорджа Буша), теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф, венчурные фонды General Catalyst, Lux Capital и ряд других инвесторов вложили десятки миллионов долларов в технологию, которая позволяет обойтись без всего этого. Evolv Technology с самого начала разрабатывала такое решение, чтобы просто пройти через рамку, не выкладывая вещи и без личного досмотра.