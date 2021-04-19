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Почему Билл Гейтс, Андре Агасси и Джеб Буш инвестировали в ​Evolv Technology

И как искусственный интеллект поможет найти бомбу в багаже
Софья Корепанова
Гендиректор Evolv Technology Питер Джордж /Пресс-служба компании

Перед проходом через металлодетектор мобильный и ключи надо выложить на столик рядом с рамкой. Ремень с металлической пряжкой снять. Сумку положить в рентгеновский аппарат. И тут оказывается, что где-то в кармане затерялась мелочь.

Приходится возвращаться, выгребать ее и проходить через рамку заново. Билл Гейтс, экс-губернатор Флориды Джеб Буш (брат бывшего президента США Джорджа Буша), теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф, венчурные фонды General Catalyst, Lux Capital и ряд других инвесторов вложили десятки миллионов долларов в технологию, которая позволяет обойтись без всего этого. Evolv Technology с самого начала разрабатывала такое решение, чтобы просто пройти через рамку, не выкладывая вещи и без личного досмотра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных