Почему Билл Гейтс, Андре Агасси и Джеб Буш инвестировали в ​Evolv Technology

Почему Билл Гейтс, Андре Агасси и Джеб Буш инвестировали в Evolv TechnologyИ как искусственный интеллект поможет найти бомбу в багаже
Перед проходом через металлодетектор мобильный и ключи надо выложить на столик рядом с рамкой. Ремень с металлической пряжкой снять. Сумку положить в рентгеновский аппарат. И тут оказывается, что где-то в кармане затерялась мелочь.
Приходится возвращаться, выгребать ее и проходить через рамку заново. Билл Гейтс, экс-губернатор Флориды Джеб Буш (брат бывшего президента США Джорджа Буша), теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф, венчурные фонды General Catalyst, Lux Capital и ряд других инвесторов вложили десятки миллионов долларов в технологию, которая позволяет обойтись без всего этого. Evolv Technology с самого начала разрабатывала такое решение, чтобы просто пройти через рамку, не выкладывая вещи и без личного досмотра.
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