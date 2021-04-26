В России создан прототип квантового компьютера

В России создан прототип квантового компьютераДействующий образец появится через 10 лет, прогнозируют ученые
«Национальная квантовая лаборатория» сообщила о создании симулятора квантового компьютера: ученые смогли собрать платформу из 20 ионов, захваченных электромагнитной ловушкой. Отставание российских разработок в области квантовых компьютеров от передовых стран составляет 7–10 лет, утверждают эксперты
Консорциум «Национальная квантовая лаборатория» (создан под эгидой «Росатома» при участии ВШЭ, МИСиСа, МФТИ и других организаций) планирует создать полноценный квантовый процессор на ионах к декабрю 2024 г. – этот срок указан в целевых показателях дорожной карты «Квантовые вычисления» с бюджетом в 24 млрд руб.
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