Сбербанк обяжут покупать отечественные технологии

Сбербанк обяжут покупать отечественные технологииСегодня банк избегает ограничений на приобретение импортного оборудования и ПО
Центр компетенций по импортозамещению в области ИКТ готовит обращение в правительство с просьбой включить Сбербанк в перечень акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, чтобы взять под контроль стратегию банка по импортозамещению в сфере оборудования и программного обеспечения (ПО). Об этом «Ведомостям» рассказал директор центра Илья Массух.
«Сбербанк – системообразующий банк, поэтому важно, чтобы его деятельность соответствовала общей логике государственной политики, – заявил Массух. – Формально «Сбер» сейчас ничего не нарушает. Только морально».
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