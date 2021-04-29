Сбербанк обяжут покупать отечественные технологии

Центр компетенций по импортозамещению в области ИКТ готовит обращение в правительство с просьбой включить Сбербанк в перечень акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, чтобы взять под контроль стратегию банка по импортозамещению в сфере оборудования и программного обеспечения (ПО). Об этом «Ведомостям» рассказал директор центра Илья Массух.