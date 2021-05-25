Канализационные люки оснастят датчиками проникновения

МГТС начала внедрение системы контроля доступа в свою кабельную канализацию – ее люки будут оснащены беспроводными датчиками, срабатывающими при открытии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель контролирующих МГТС «Мобильных телесистем» (МТС) Алексей Меркутов. Пилотные внедрения системы доказали ее эффективность, утверждает он: «За счет повышения скорости реагирования службы безопасности компании количество краж кабеля снизилось на 42%, число актов вандализма, сопровождающихся порчей линий связи, – на 27%». Бюджет создания системы в МТС не раскрывают. «Только в 2020 г. на ее создание будет потрачено 400 млн руб., а до 2023 г. на защиту кабельной канализации может быть потрачено более 1 млрд руб.», – рассказывает источник, близкий к компании. По его словам, поставить датчики планируется на 50 000–75 000 люков из 150 000, имеющихся у МГТС. Масштабы проекта будут уточнены в этом году, говорит другой близкий к МТС источник.