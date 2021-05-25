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Канализационные люки оснастят датчиками проникновения

МГТС строит дорогостоящую систему защиты кабельной сети
Валерий Кодачигов
По мере перехода на оптику МГТС демонтирует металлические кабели и продает их на лом, что приносит заметный доход /Сергей Николаев / Ведомости

МГТС начала внедрение системы контроля доступа в свою кабельную канализацию – ее люки будут оснащены беспроводными датчиками, срабатывающими при открытии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель контролирующих МГТС «Мобильных телесистем» (МТС) Алексей Меркутов. Пилотные внедрения системы доказали ее эффективность, утверждает он: «За счет повышения скорости реагирования службы безопасности компании количество краж кабеля снизилось на 42%, число актов вандализма, сопровождающихся порчей линий связи, – на 27%». Бюджет создания системы в МТС не раскрывают. «Только в 2020 г. на ее создание будет потрачено 400 млн руб., а до 2023 г. на защиту кабельной канализации может быть потрачено более 1 млрд руб.», – рассказывает источник, близкий к компании. По его словам, поставить датчики планируется на 50 000–75 000 люков из 150 000, имеющихся у МГТС. Масштабы проекта будут уточнены в этом году, говорит другой близкий к МТС источник.

По словам Меркутова, использование системы также позволит не допускать незаконной прокладки кабеля в канализации МГТС, а датчики можно использовать в других сферах городского хозяйства: «Например, для обнаружения незакрытых колодцев или тех, на которых крышки закрыты не полностью, это, в частности, позволит сократить число травм пешеходов и ДТП».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных