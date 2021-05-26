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Видеонаблюдение научат не распознавать людей

VisionLabs разработает технологию, анализирующую поведение людей
Татьяна Исакова
Компьютерное зрение уже давно вышло за пределы только распознавания лиц /facebook.com/VisionLabsTeam

Компания VisionLabs, входящая в экосистему Сбербанка, разрабатывает новую интеллектуальную технологию human-centric, позволяющую распознавать и прогнозировать поведение людей по их силуэтам, снятым камерой видеонаблюдения, жестам, позам, направлению взгляда, рассказали представители компании. Ее основное отличие от традиционных биометрических технологий – возможность применения без сбора и анализа персональных данных, объясняют в VisionLabs.

Инструмент, который она тестирует, распознает наличие или отсутствие на лице индивидуальных средств защиты (например, медицинской маски), определяет положение человека в кадре, распознает статические и динамические жесты. «Например, технология позволяет определить, куда именно смотрят люди относительно камеры, на которую их снимают», – объясняют в пресс-службе VisionLabs. В комбинации с дополнительными инструментами технологию можно использовать для анализа направления взгляда покупателей в магазинах – это поможет узнать, какие продукты наиболее популярны, и оптимизировать выкладку товаров, приводит пример применения этой опции представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных