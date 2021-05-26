Видеонаблюдение научат не распознавать людей

Инструмент, который она тестирует, распознает наличие или отсутствие на лице индивидуальных средств защиты (например, медицинской маски), определяет положение человека в кадре, распознает статические и динамические жесты. «Например, технология позволяет определить, куда именно смотрят люди относительно камеры, на которую их снимают», – объясняют в пресс-службе VisionLabs. В комбинации с дополнительными инструментами технологию можно использовать для анализа направления взгляда покупателей в магазинах – это поможет узнать, какие продукты наиболее популярны, и оптимизировать выкладку товаров, приводит пример применения этой опции представитель компании.