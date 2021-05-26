Видеонаблюдение научат не распознавать людей

Видеонаблюдение научат не распознавать людейVisionLabs разработает технологию, анализирующую поведение людей
Компания VisionLabs, входящая в экосистему Сбербанка, разрабатывает новую интеллектуальную технологию human-centric, позволяющую распознавать и прогнозировать поведение людей по их силуэтам, снятым камерой видеонаблюдения, жестам, позам, направлению взгляда, рассказали представители компании. Ее основное отличие от традиционных биометрических технологий – возможность применения без сбора и анализа персональных данных, объясняют в VisionLabs.
Инструмент, который она тестирует, распознает наличие или отсутствие на лице индивидуальных средств защиты (например, медицинской маски), определяет положение человека в кадре, распознает статические и динамические жесты. «Например, технология позволяет определить, куда именно смотрят люди относительно камеры, на которую их снимают», – объясняют в пресс-службе VisionLabs. В комбинации с дополнительными инструментами технологию можно использовать для анализа направления взгляда покупателей в магазинах – это поможет узнать, какие продукты наиболее популярны, и оптимизировать выкладку товаров, приводит пример применения этой опции представитель компании.