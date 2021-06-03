Акционеры Национальной компьютерной корпорации сместили президента

Фролов владеет рядом активов в IT-бизнесе, в частности, 80% в ООО «Русбиттех астра» (юрлицо ГК Astra Linux), разработчике отечественной операционной системы, и 80% в группе компаний по производству светильников и светотехнического оборудования «Вартон». О том, что Лачков и Гольденберг договорились о продаже ему 64% НКК, стало известно в апреле этого года – а в конце мая стало известно о намерении двух совладельцев НКК выдвинуть Фролова на пост ее президента. По версии семьи Калининых, она намеревалась выкупить у партнеров 64% уставного капитала корпорации, однако те нашли другого покупателя. После этого устав ключевого производственного актива Национальной компьютерной корпорации – «Аквариуса» (его стоимость эксперты ранее оценивали в 38–40 млрд руб.) – был изменен таким образом, что Гольденберг и Лачков фактически были отстранены от управления им через НКК, жаловались они в иске, поданном в Мосарбитраж в начале мая. Свой ущерб от этих действий они оценили чуть более чем в 260 млн руб., еще чуть более 509 млн руб. составил ущерб, нанесенный НКК, следует из предыскового заявления, которое представители Лачкова и Гольденберга направили Калинину.