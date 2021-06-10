Права на конструкцию российского беспилотника впервые оспаривают в суде

Права на конструкцию российского беспилотника впервые оспаривают в судеКомпания «Аэроксо» требует запретить продажи конвертоплана Supercam, заявляя о краже технологий
«Аэроксо» в конце мая подала в Арбитражный суд Удмуртии иск к производителю беспилотных летательных аппаратов – ижевскому ООО «Беспилотные системы» (БС), следует из картотеки арбитражных дел. «Аэроксо» требует запретить использование своей технологии без покупки лицензии, что означает запрет на производство, рекламу и продажу беспилотного конвертоплана Supercam SX200H, созданного БС. При разработке этого летательного аппарата незаконно используется патент, зарегистрированный в 2018 г., говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Ведомости».
Конвертоплан может взлетать вертикально, как вертолет, затем мотогондолы с винтами и двигателями разворачиваются на 90 градусов, и машина летит горизонтально, как самолет: подъемную силу обеспечивают крылья. Запатентованный «Аэроксо» аппарат отличается тем, что каждая двигательная группа содержит два двигателя, размещена с возможностью поворота на конце каждого из четырех крыльев и выполнена в виде мотогондолы с тянущим и толкающим винтами, следует из искового заявления.