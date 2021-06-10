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Права на конструкцию российского беспилотника впервые оспаривают в суде

Компания «Аэроксо» требует запретить продажи конвертоплана Supercam, заявляя о краже технологий
Валерий Кодачигов
Официальный представитель «Аэроксо» Кирилл Ладыгин говорит, что в прошлом году компания произвела несколько десятков конвертопланов /«Аэроксо»

«Аэроксо» в конце мая подала в Арбитражный суд Удмуртии иск к производителю беспилотных летательных аппаратов – ижевскому ООО «Беспилотные системы» (БС), следует из картотеки арбитражных дел. «Аэроксо» требует запретить использование своей технологии без покупки лицензии, что означает запрет на производство, рекламу и продажу беспилотного конвертоплана Supercam SX200H, созданного БС. При разработке этого летательного аппарата незаконно используется патент, зарегистрированный в 2018 г., говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Ведомости».

Конвертоплан может взлетать вертикально, как вертолет, затем мотогондолы с винтами и двигателями разворачиваются на 90 градусов, и машина летит горизонтально, как самолет: подъемную силу обеспечивают крылья. Запатентованный «Аэроксо» аппарат отличается тем, что каждая двигательная группа содержит два двигателя, размещена с возможностью поворота на конце каждого из четырех крыльев и выполнена в виде мотогондолы с тянущим и толкающим винтами, следует из искового заявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных