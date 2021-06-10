Права на конструкцию российского беспилотника впервые оспаривают в суде

Конвертоплан может взлетать вертикально, как вертолет, затем мотогондолы с винтами и двигателями разворачиваются на 90 градусов, и машина летит горизонтально, как самолет: подъемную силу обеспечивают крылья. Запатентованный «Аэроксо» аппарат отличается тем, что каждая двигательная группа содержит два двигателя, размещена с возможностью поворота на конце каждого из четырех крыльев и выполнена в виде мотогондолы с тянущим и толкающим винтами, следует из искового заявления.