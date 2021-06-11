«Ростелеком» внедрит интеллектуальную систему для общения с сотрудниками

«Ростелеком» внедрит интеллектуальную систему для общения с сотрудникамиОна будет отвечать на типовые вопросы, адресуемые кадровикам
«Ростелеком» ищет партнера, который займется расширением системы взаимодействия HR-службы оператора с сотрудниками, а также ее технической поддержкой, следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Стартовая цена конкурса – чуть более 9 млн руб., его итоги «Ростелеком» планирует подвести в начале июля, говорится в ней. Использующая искусственный интеллект платформа должна снизить количество запросов, которые кадровым службам сейчас приходится обрабатывать вручную, на наиболее часто задаваемые вопросы будет отвечать искусственный интеллект, следует из технического задания.
Среди таких вопросов: «Сколько дней отпуска у меня осталось», «Могу ли я их перенести», «Могу ли я получить расчетный листок» и т. п., приводит примеры директор департамента HRM-технологий и аналитики «Ростелекома» Никита Черкасенко. По его словам, победитель конкурса должен будет заняться масштабированием системы на все подразделения оператора, штат которого насчитывает более 100 000 человек: «С конца прошлого года система в тестовом режиме проходила обкатку в одном из филиалов компании. Опыт показал, что стандартные вопросы – это где-то половина обращений в HR-службу, на них построенная на технологии машинного обучения система может ответить без помощи живых сотрудников. Впрочем, если ответ работника не удовлетворит, вопросом займется сотрудник HR-подразделения».