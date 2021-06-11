«Ростелеком» внедрит интеллектуальную систему для общения с сотрудниками

Среди таких вопросов: «Сколько дней отпуска у меня осталось», «Могу ли я их перенести», «Могу ли я получить расчетный листок» и т. п., приводит примеры директор департамента HRM-технологий и аналитики «Ростелекома» Никита Черкасенко. По его словам, победитель конкурса должен будет заняться масштабированием системы на все подразделения оператора, штат которого насчитывает более 100 000 человек: «С конца прошлого года система в тестовом режиме проходила обкатку в одном из филиалов компании. Опыт показал, что стандартные вопросы – это где-то половина обращений в HR-службу, на них построенная на технологии машинного обучения система может ответить без помощи живых сотрудников. Впрочем, если ответ работника не удовлетворит, вопросом займется сотрудник HR-подразделения».