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«Ростелеком» внедрит интеллектуальную систему для общения с сотрудниками

Она будет отвечать на типовые вопросы, адресуемые кадровикам
Валерий Кодачигов
Максим Стулов / Ведомости

«Ростелеком» ищет партнера, который займется расширением системы взаимодействия HR-службы оператора с сотрудниками, а также ее технической поддержкой, следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Стартовая цена конкурса – чуть более 9 млн руб., его итоги «Ростелеком» планирует подвести в начале июля, говорится в ней. Использующая искусственный интеллект платформа должна снизить количество запросов, которые кадровым службам сейчас приходится обрабатывать вручную, на наиболее часто задаваемые вопросы будет отвечать искусственный интеллект, следует из технического задания.

Среди таких вопросов: «Сколько дней отпуска у меня осталось», «Могу ли я их перенести», «Могу ли я получить расчетный листок» и т. п., приводит примеры директор департамента HRM-технологий и аналитики «Ростелекома» Никита Черкасенко. По его словам, победитель конкурса должен будет заняться масштабированием системы на все подразделения оператора, штат которого насчитывает более 100 000 человек: «С конца прошлого года система в тестовом режиме проходила обкатку в одном из филиалов компании. Опыт показал, что стандартные вопросы – это где-то половина обращений в HR-службу, на них построенная на технологии машинного обучения система может ответить без помощи живых сотрудников. Впрочем, если ответ работника не удовлетворит, вопросом займется сотрудник HR-подразделения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных