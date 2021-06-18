Минцифры просит продлить срок разработки информационной суперсистемы «Гостех»

Минцифры подготовило проект постановления правительства, продлевающего срок действия эксперимента по переводу ведомственных информационных систем на единую платформу «Гостех» до 31 декабря 2023 г. (с ним ознакомились «Ведомости»). Изначально предполагалось завершить его 31 мая 2022 г., следует из действующей редакции постановления. Официальная цель эксперимента – определить сроки, в которые ведомства и регионы будут создавать свои информсистемы и интегрировать их в «Гостех». Продление эксперимента вызвано планируемым в дальнейшем переводом на «Гостех» действующих государственных информационных систем и созданием новых, в том числе платформы «Физическая культура и спорт» (ГИС ФКиС) Минспорта, объяснили в Минцифры.