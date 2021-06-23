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Почему инвесторы не разочаровались в Fastly

Чем известен облачный провайдер и чем сейчас занят его основатель
Софья Корепанова
Основатель, председатель совета директоров Fastly Артур Бергман /Fastly

До лета этого года Fastly была компанией, известной только в узких кругах, – и это несмотря на капитализацию более чем в $6 млрд. Но 8 июня произошел массовый сбой в интернете. Перестали работать сайты многих СМИ – от CNN до Financial Times, наблюдались сбои в работе соцсетей Twitter, Reddit, Twitch, сервисов Spotify и Github. Виновник нашелся быстро: американский поставщик облачных решений Fastly. Один из его клиентов изменил настройки и из-за ошибок в коде неожиданно вызвал сбой в работе всего сервиса.

Fastly управляет сетью доставки контента (сontent delivery network, CDN). Упрощенно говоря, она хранит часть самого запрашиваемого контента с других сайтов на своих мощностях, расположенных поближе к пользователям. Благодаря ей не нужно скачивать контент с сайта с другого конца земли, так что страницы открываются быстрее. Также ее алгоритмы перенаправляют трафик через свободные узлы, что опять же ускоряет загрузку страниц для пользователей и страхует компании от DDoS-атак.

Эта история со сбоем еще раз напомнила, что критически важная для работы всемирной сети инфраструктура сосредоточена в руках довольно небольшого круга компаний, в частности Amazon, Google, Cloudflare, Fastly.

Fastly – один из так называемых бенефициаров пандемии. За прошлый год котировки ее акций выросли почти в 5 раз – примерно с $21 до $87, причем на пике в октябре достигали $126. Но по мере того как мир стал приходить в норму, акции начали дешеветь. В начале мая этого года было достигнуто дно – чуть ниже $42. После этого акции стали отыгрывать падение, и тут случился сбой. Неполадки начались в 12.47 мск 8 июня, около 13.00 компания о них объявила и еще через три часа сообщила, что все починила.

Инвесторов это не отпугнуло. После новости о сбое котировки упали некритично (как пишет Forbes, на 6% – с $51,2 до $48,6). Сейчас акции стоят немного дороже, чем перед сбоем: $57.

Возможно, свою роль сыграли роботы. В СМИ пошла волна публикаций с упоминанием Fastly и биржевые алгоритмы могли среагировать и дать сигнал к покупке, пишет Forbes. А может быть, сыграли роль оперативные действия компании, предполагает Financial Times. Неполадки компания заметила через минуту, через 19 минут сообщила о них на сайте и где-то через час большинство сайтов вернулись к нормальной работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных