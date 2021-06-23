Почему инвесторы не разочаровались в Fastly

Почему инвесторы не разочаровались в FastlyЧем известен облачный провайдер и чем сейчас занят его основатель
До лета этого года Fastly была компанией, известной только в узких кругах, – и это несмотря на капитализацию более чем в $6 млрд. Но 8 июня произошел массовый сбой в интернете. Перестали работать сайты многих СМИ – от CNN до Financial Times, наблюдались сбои в работе соцсетей Twitter, Reddit, Twitch, сервисов Spotify и Github. Виновник нашелся быстро: американский поставщик облачных решений Fastly. Один из его клиентов изменил настройки и из-за ошибок в коде неожиданно вызвал сбой в работе всего сервиса.
Fastly управляет сетью доставки контента (сontent delivery network, CDN). Упрощенно говоря, она хранит часть самого запрашиваемого контента с других сайтов на своих мощностях, расположенных поближе к пользователям. Благодаря ей не нужно скачивать контент с сайта с другого конца земли, так что страницы открываются быстрее. Также ее алгоритмы перенаправляют трафик через свободные узлы, что опять же ускоряет загрузку страниц для пользователей и страхует компании от DDoS-атак.
Эта история со сбоем еще раз напомнила, что критически важная для работы всемирной сети инфраструктура сосредоточена в руках довольно небольшого круга компаний, в частности Amazon, Google, Cloudflare, Fastly.
Fastly – один из так называемых бенефициаров пандемии. За прошлый год котировки ее акций выросли почти в 5 раз – примерно с $21 до $87, причем на пике в октябре достигали $126. Но по мере того как мир стал приходить в норму, акции начали дешеветь. В начале мая этого года было достигнуто дно – чуть ниже $42. После этого акции стали отыгрывать падение, и тут случился сбой. Неполадки начались в 12.47 мск 8 июня, около 13.00 компания о них объявила и еще через три часа сообщила, что все починила.
Инвесторов это не отпугнуло. После новости о сбое котировки упали некритично (как пишет Forbes, на 6% – с $51,2 до $48,6). Сейчас акции стоят немного дороже, чем перед сбоем: $57.
Возможно, свою роль сыграли роботы. В СМИ пошла волна публикаций с упоминанием Fastly и биржевые алгоритмы могли среагировать и дать сигнал к покупке, пишет Forbes. А может быть, сыграли роль оперативные действия компании, предполагает Financial Times. Неполадки компания заметила через минуту, через 19 минут сообщила о них на сайте и где-то через час большинство сайтов вернулись к нормальной работе.