Почему инвесторы не разочаровались в Fastly

Fastly – один из так называемых бенефициаров пандемии. За прошлый год котировки ее акций выросли почти в 5 раз – примерно с $21 до $87, причем на пике в октябре достигали $126. Но по мере того как мир стал приходить в норму, акции начали дешеветь. В начале мая этого года было достигнуто дно – чуть ниже $42. После этого акции стали отыгрывать падение, и тут случился сбой. Неполадки начались в 12.47 мск 8 июня, около 13.00 компания о них объявила и еще через три часа сообщила, что все починила.