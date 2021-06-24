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ФРИИ вложился в синтетические лица вслед за «Сбером»

В ходе нового инвестраунда оценка стартапа Malivar выросла до 370 млн руб.
Тимур Бордюг Татьяна Исакова
В основу продукта Malivar положены две нейронные сети. Первая – сеть StyleGAN от компании Nvidia, генерирует несуществующие лица. Вторая – разработка Malivar, интегрирует созданное лицо в видеоролик /Malivar

Стартап Malivar привлек финансирование от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщил «Ведомостям» представитель этой организации. Основатель Malivar Валерий Шарипов эту информацию подтвердил.

В ходе предыдущего инвестиционного раунда в 2020 г. компанию оценили в 124 млн руб., а сейчас оценка выросла до 370 млн руб., утверждает представитель ФРИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных