ФРИИ вложился в синтетические лица вслед за «Сбером»В ходе нового инвестраунда оценка стартапа Malivar выросла до 370 млн руб.
Стартап Malivar привлек финансирование от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщил «Ведомостям» представитель этой организации. Основатель Malivar Валерий Шарипов эту информацию подтвердил.
В ходе предыдущего инвестиционного раунда в 2020 г. компанию оценили в 124 млн руб., а сейчас оценка выросла до 370 млн руб., утверждает представитель ФРИИ.
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