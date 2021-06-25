Российский подводный интернет вещей всплыл на внешних рынках

Система подводного интернета вещей (IoT) позволяет получать данные с приборов-сенсоров и управляемых аппаратов, которые используют, например, для осмотра объектов, находящихся на глубине, или для поиска потенциально опасных предметов. В России ее разрабатывает «Лаборатория подводной связи и навигации» (ЛПСН), участник рынка «Маринет» НТИ. За последний год комплексы подводного интернета вещей были поставлены в США, Великобританию, Норвегию, Испанию и Швейцарию, рассказали «Ведомостям» в НТИ. Объем экспорта в 2020 г. составил $137 600, в 2019 г. он был около $82 500.