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Российский подводный интернет вещей всплыл на внешних рынках

Комплексы из морских сенсоров востребованы за рубежом, заявляют в НТИ
Татьяна Исакова
Основная область применения подводного IoT сегодня – в научных исследованиях шельфов морей и океанов, а также – ограниченно – в глубоководных исследованиях /Фото предоставлено Лабораторией подводной связи и навигации

Речь идет о скромных объемах – $137 600 за прошлый год, так как сфера применения таких технологий пока ограничена научной средой. Ситуация изменится с началом промышленной добычи в глубоководных зонах, отмечают эксперты.

Система подводного интернета вещей (IoT) позволяет получать данные с приборов-сенсоров и управляемых аппаратов, которые используют, например, для осмотра объектов, находящихся на глубине, или для поиска потенциально опасных предметов. В России ее разрабатывает «Лаборатория подводной связи и навигации» (ЛПСН), участник рынка «Маринет» НТИ. За последний год комплексы подводного интернета вещей были поставлены в США, Великобританию, Норвегию, Испанию и Швейцарию, рассказали «Ведомостям» в НТИ. Объем экспорта в 2020 г. составил $137 600, в 2019 г. он был около $82 500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных