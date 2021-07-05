Новая технология ароматизации кинофильмов разрабатывается в России

«Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой, – объясняет руководитель проекта Илья Финатов. – Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре. Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки».