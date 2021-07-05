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Новая технология ароматизации кинофильмов разрабатывается в России

Предыдущие попытки дополнить фильмы запахами заканчивались неудачно
Татьяна Исакова
Сейчас проект на стадии создания прототипа: колонки с четырьмя барабанами по семь картриджей в каждом /НТИ

Российская компания Illusion при поддержке Национальной технической инициативы (НТИ) разработала технологию для просмотра фильмов и видео с аромасопровождением. Технология Illusion Aroma позволяет синтезировать и распылять запахи из нескольких сменяемых картриджей в зависимости от сцены на экране. В команду разработчиков вошли победители и призеры различных технических и стартап-конкурсов: WorldSkills Russia Junior, «Курчатовского турнира», международного конкурса «Мой первый бизнес», отметили в Illusion.

«Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой, – объясняет руководитель проекта Илья Финатов. – Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре. Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных