Новая технология ароматизации кинофильмов разрабатывается в России

Новая технология ароматизации кинофильмов разрабатывается в РоссииПредыдущие попытки дополнить фильмы запахами заканчивались неудачно
Российская компания Illusion при поддержке Национальной технической инициативы (НТИ) разработала технологию для просмотра фильмов и видео с аромасопровождением. Технология Illusion Aroma позволяет синтезировать и распылять запахи из нескольких сменяемых картриджей в зависимости от сцены на экране. В команду разработчиков вошли победители и призеры различных технических и стартап-конкурсов: WorldSkills Russia Junior, «Курчатовского турнира», международного конкурса «Мой первый бизнес», отметили в Illusion.
«Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой, – объясняет руководитель проекта Илья Финатов. – Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре. Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки».