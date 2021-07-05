Почему диванные инвесторы опасаются за финтех-стартап SoFi после его выхода на биржу

Почему диванные инвесторы опасаются за финтех-стартап SoFi после его выхода на биржуИ как дальше собирается расти компания с сегодняшней капитализацией в $14,4 млрд
У сетевых хомячков из Reddit новый любимец – вышедшая 28 мая через SPAC на биржу SoFi (теперь – SoFi Technologies). По данным Business Insider за прошлую неделю, на обсуждение SoFi приходилось до 20% дневной активности пользователей Reddit.
Финтех-стартап SoFi в 2011 г. начал с альтернативного кредитования, но теперь предоставляет уже гораздо больше финансовых продуктов и услуг. Розничные инвесторы из Reddit считают SoFi Technologies чуть ли следующей Square или PayPal и обеспокоены возникшим давлением на акции свежеиспеченной публичной компании. Его создают, в частности, ранние инвесторы – владельцы крупных долей в стартапе. Сейчас, когда через месяц после выхода SoFi Technologies на биржу для высших менеджеров объединенной компании поэтапно снимаются ограничения на продажу акций, они начали выходить из стартапа, фиксируя прибыль. Кроме того, исследовательская компания Fintel отмечает относительно высокий – 21% – коэффициент коротких продаж акций SoFi Technologies, который свидетельствует, что кто-то пытается заработать на падении акций. «Диванные инвесторы» призывают инвестировать в SoFi Technologies вдолгую и не идти на поводу у спекулянтов, играющих на понижение.
С чего начиналась SoFi
Пополнение портфеля SoFi новыми продуктами произошло при втором гендиректоре – Энтони Ното, который не входил, как это чаще всего бывает, в число основателей стартапа. SoFi – сокращение от Social Finance, «социальное финансирование». Стартап был создан в 2011 г. четырьмя студентами Стэнфордской высшей школы бизнеса. Один из них – Майк Кэгни стал тогда его гендиректором, раньше он занимал пост вице-президента Wells Fargo, входящего в так называемую большую четверку банков США.
С помощью SoFi вставшие на ноги выпускники стэнфордской бизнес-школы давали ссуды студентам альма-матер. Условия SoFi для кредитора были выгоднее, чем банковский вклад, а студентам такой заем обходился дешевле, чем любой другой. Кстати, выпускники, которые оказывались напрямую материально заинтересованными в успешной карьере и благосостоянии должников, охотнее становились их наставниками и помогали найти работу.
SoFi запустила свою первую программу в Стэнфордской высшей школе бизнеса, 40 выпускников дали на нее около $2 млн, которые были распределены среди примерно сотни студентов.