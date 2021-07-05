Почему диванные инвесторы опасаются за финтех-стартап SoFi после его выхода на биржу

Финтех-стартап SoFi в 2011 г. начал с альтернативного кредитования, но теперь предоставляет уже гораздо больше финансовых продуктов и услуг. Розничные инвесторы из Reddit считают SoFi Technologies чуть ли следующей Square или PayPal и обеспокоены возникшим давлением на акции свежеиспеченной публичной компании. Его создают, в частности, ранние инвесторы – владельцы крупных долей в стартапе. Сейчас, когда через месяц после выхода SoFi Technologies на биржу для высших менеджеров объединенной компании поэтапно снимаются ограничения на продажу акций, они начали выходить из стартапа, фиксируя прибыль. Кроме того, исследовательская компания Fintel отмечает относительно высокий – 21% – коэффициент коротких продаж акций SoFi Technologies, который свидетельствует, что кто-то пытается заработать на падении акций. «Диванные инвесторы» призывают инвестировать в SoFi Technologies вдолгую и не идти на поводу у спекулянтов, играющих на понижение.