Ольга Паскина начала инвестировать в технологические стартапы

ООО «ДВ капитал» зарегистрировано в феврале этого года, владельцем 100% долей в базе ЕГРЮЛа указан Алексей Янчишин. На сайте DV Capital Ольга Паскина и Янчишин упомянуты как сооснователи и партнеры. Сама Паскина пояснила «Ведомостям», что сейчас у нее и Янчишина по 50% в ООО, документы на перерегистрацию уже поданы. ООО «ДВ капитал» выполняет для инвестиционной компании функцию корпоративного центра, отметила Паскина.