Ольга Паскина начала инвестировать в технологические стартапы

Ольга Паскина начала инвестировать в технологические стартапыДля этого экс-глава НМГ и ее партнер Алексей Янчишин создали компанию DV Capital
ООО «ДВ капитал» зарегистрировано в феврале этого года, владельцем 100% долей в базе ЕГРЮЛа указан Алексей Янчишин. На сайте DV Capital Ольга Паскина и Янчишин упомянуты как сооснователи и партнеры. Сама Паскина пояснила «Ведомостям», что сейчас у нее и Янчишина по 50% в ООО, документы на перерегистрацию уже поданы. ООО «ДВ капитал» выполняет для инвестиционной компании функцию корпоративного центра, отметила Паскина.
Паскина – известный медиаменеджер. Она возглавляла холдинг «Профмедиа», российское подразделение Discovery Networks, в 2016–2021 гг. работала гендиректором «Национальной медиа группы» (НМГ).
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