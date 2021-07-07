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Ольга Паскина начала инвестировать в технологические стартапы

Для этого экс-глава НМГ и ее партнер Алексей Янчишин создали компанию DV Capital
Тимур Бордюг Мария Истомина
Ольга Паскина начала инвестировать в технологические стартапы /Максим Стулов / Ведомости

ООО «ДВ капитал» зарегистрировано в феврале этого года, владельцем 100% долей в базе ЕГРЮЛа указан Алексей Янчишин. На сайте DV Capital Ольга Паскина и Янчишин упомянуты как сооснователи и партнеры. Сама Паскина пояснила «Ведомостям», что сейчас у нее и Янчишина по 50% в ООО, документы на перерегистрацию уже поданы. ООО «ДВ капитал» выполняет для инвестиционной компании функцию корпоративного центра, отметила Паскина.

Паскина – известный медиаменеджер. Она возглавляла холдинг «Профмедиа», российское подразделение Discovery Networks, в 2016–2021 гг. работала гендиректором «Национальной медиа группы» (НМГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных