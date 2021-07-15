В России утвержден первый национальный стандарт в области больших данных

Международный опыт

Первый интернациональный стандарт в сфере big data «Большие данные – Требования на основе облачных вычислений и их возможности» Международный союз электросвязи утвердил в 2015 г. В 2018 г. Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила стандарты эталонной архитектуры больших данных, сценариев использования big data, а также направления дальнейшей стандартизации больших данных. В 2020 г. ISO опубликовала стандарты безопасности при использовании персональных данных в big data – проектах и начала работу над серией стандартов о качестве больших данных для аналитики и машинного обучения.