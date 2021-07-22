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Рынок невзаимозаменяемых токенов оценивается в миллиарды долларов

Стоит ли покупать цифровое искусство и как заработать на NFT
Анастасия Миткевич
Работы художника FEWOCiOUS: пять NFT-объектов, пять физических картин и рисунки из коллекции «Hello, i’m Victor (FEWOCiOUS) and This Is My Life» были проданы на аукционе Christie’s за несколько миллионов долларов /Noam Galai / Getty Images

Карточка с изображением Гомера Симпсона в виде лягушонка Пепе ушла за $320 000. Певица Граймс и по совместительству девушка Илона Маска продала собственную коллекцию NFT за $5,8 млн всего за 20 минут. Солистка группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заработала $190 000 на продаже части своего NFT-клипа, а блогер Илья Варламов за гифку с собственным изображением получил $14 000. На аукционе Christie’s девять невзаимозаменяемых токенов, привязанных к аватарам из коллекции CryptoPunks (коллекция состоит из 10 000 цифровых аватаров в виде людей, обезьян и разных существ), ушли за $16,9 млн.

Non-Fungible Token (NFT) – это уникальная виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. По сути, каждый токен является цифровым аналогом сертификата подлинности. «Если вы с соседом обменяетесь купюрами в 10 евро, то вы не потеряете, не выиграете и, в принципе, не ощутите никакой разницы. То есть эти купюры взаимозаменяемые. При этом ваш паспорт сам по себе уникален и не может быть заменен паспортом вашего соседа, – объясняет галерист Марат Гельман. – Аналогичная ситуация с невзаимозаменяемыми токенами, они не могут быть скопированы, а поэтому каждая закрепленная за ними работа – это редкость».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных