Рынок невзаимозаменяемых токенов оценивается в миллиарды долларов

Рынок невзаимозаменяемых токенов оценивается в миллиарды долларовСтоит ли покупать цифровое искусство и как заработать на NFT
Карточка с изображением Гомера Симпсона в виде лягушонка Пепе ушла за $320 000. Певица Граймс и по совместительству девушка Илона Маска продала собственную коллекцию NFT за $5,8 млн всего за 20 минут. Солистка группы Pussy Riot Надежда Толоконникова заработала $190 000 на продаже части своего NFT-клипа, а блогер Илья Варламов за гифку с собственным изображением получил $14 000. На аукционе Christie’s девять невзаимозаменяемых токенов, привязанных к аватарам из коллекции CryptoPunks (коллекция состоит из 10 000 цифровых аватаров в виде людей, обезьян и разных существ), ушли за $16,9 млн.
Non-Fungible Token (NFT) – это уникальная виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. По сути, каждый токен является цифровым аналогом сертификата подлинности. «Если вы с соседом обменяетесь купюрами в 10 евро, то вы не потеряете, не выиграете и, в принципе, не ощутите никакой разницы. То есть эти купюры взаимозаменяемые. При этом ваш паспорт сам по себе уникален и не может быть заменен паспортом вашего соседа, – объясняет галерист Марат Гельман. – Аналогичная ситуация с невзаимозаменяемыми токенами, они не могут быть скопированы, а поэтому каждая закрепленная за ними работа – это редкость».