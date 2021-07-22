Рынок невзаимозаменяемых токенов оценивается в миллиарды долларов

Non-Fungible Token (NFT) – это уникальная виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. По сути, каждый токен является цифровым аналогом сертификата подлинности. «Если вы с соседом обменяетесь купюрами в 10 евро, то вы не потеряете, не выиграете и, в принципе, не ощутите никакой разницы. То есть эти купюры взаимозаменяемые. При этом ваш паспорт сам по себе уникален и не может быть заменен паспортом вашего соседа, – объясняет галерист Марат Гельман. – Аналогичная ситуация с невзаимозаменяемыми токенами, они не могут быть скопированы, а поэтому каждая закрепленная за ними работа – это редкость».