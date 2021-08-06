Пять новых центров компетенций НТИ получат 3,2 млрд рублей

Сквозные технологии, охватывающие сразу несколько отраслей и научно-технических направлений, призваны обеспечить России достойное место в технологическом мире будущего. Сейчас в РФ развиваются 10 сквозных технологий по приоритетным направлениям, в том числе большим данным, искусственному интеллекту, квантовым технологиям и т. д.