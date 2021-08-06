Пять новых центров компетенций НТИ получат 3,2 млрд рублей

Пять новых центров компетенций НТИ получат 3,2 млрд рублейКаждый из них займется развитием одной из сквозных технологий
Сквозные технологии, охватывающие сразу несколько отраслей и научно-технических направлений, призваны обеспечить России достойное место в технологическом мире будущего. Сейчас в РФ развиваются 10 сквозных технологий по приоритетным направлениям, в том числе большим данным, искусственному интеллекту, квантовым технологиям и т. д.
15 июля текущего года на заседании рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение расширять перечень сквозных технологий.
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