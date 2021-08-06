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Пять новых центров компетенций НТИ получат 3,2 млрд рублей

Каждый из них займется развитием одной из сквозных технологий
Татьяна Исакова
Бионическая инженерия применима для создания искусственных органов человека и умных протезов /Владимир Гердо / ТАСС

Сквозные технологии, охватывающие сразу несколько отраслей и научно-технических направлений, призваны обеспечить России достойное место в технологическом мире будущего. Сейчас в РФ развиваются 10 сквозных технологий по приоритетным направлениям, в том числе большим данным, искусственному интеллекту, квантовым технологиям и т. д.

15 июля текущего года на заседании рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова было принято решение расширять перечень сквозных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных